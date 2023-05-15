　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泰國大選完成97%計票　反對派遙遙領先

▲泰國改革派的前進黨（Move Forward）在普選中得到1350萬票。（圖／路透）

▲泰國改革派的前進黨普選票數目前最多。（圖／路透）

文／中央社曼谷15日綜合外電報導

泰國選民明確反對獲軍方支持的政府繼續執政。選舉委員會今天數據顯示，國會大選幾乎完成計票，兩個主要在野黨遙遙領先，執政近10年的政府遭遇重大挫敗。

法新社報導，97%選票已完成計票，改革派的前進黨（Move Forward）在普選中得到1350萬票，另一在野黨為泰黨（Pheu Thai）以1030萬票居次，總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）的團結建國黨（United Thai Nation Party）得到450萬票。

路透社報導，為泰黨和前進黨在開票中遙遙領先，但是所獲席次都與篤定組成新政府所需席次相去甚遠。

由於新總理產生方式對軍方有利，反對黨即便勝選，也不一定能順利執政。如果要執政，在野陣營必須與包括軍政府任命、具軍方背景的參議院成員達成協議，就總理人選進行表決。

前進黨43歲領導人皮塔（Pita Limjaroenrat）曾任叫車程式Grab泰國區執行長。他形容選舉結果「令人激動」，矢言組成政府的時候將會忠於前進黨的價值觀。

他告訴記者：「可以肯定的是，我們將會跟獨裁者支持、軍方支持的政黨唱反調。我認為，可以有信心地認為，泰國的少數政府已經不再可能存在了。」

皮塔也表示，他對於與為泰黨組成聯盟態度開放，並且以出任總理為目標。

他說：「如果前進黨成為最大黨，我們將會組成政府，我會擔任總理。」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
台灣輸了！去泰國見「1畫面」驚呆　老謝坦言：在台北從沒看過
獨／口罩男心碎發聲11年妻　「不公開證據是最後溫柔！別泯滅良
NBA史上最狂！坦圖搶七戰轟51分超柯瑞　塞爾提克闖東區冠軍
「周休三日」提案過了！5700人連署讓台灣成亞洲第一　政府將
全台雷雨！　連下3天時間曝
泰國大選完成97%計票　反對派遙遙領先

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

澤倫斯基抵巴黎會馬克宏　法：商討烏緊迫軍事需求

俄軍慌亂落跑影片曝！　緊張臥倒起身繼續逃

安全氣囊恐爆炸！　美要求車廠大規模回收6700萬個

土耳其總統大選恐須第二輪　艾爾段得票滑落5成以下

泰國大選完成97%計票　反對派遙遙領先

土耳其大選完成1／4計票　艾爾段得票率54%暫時領先

快訊／受年輕世代歡迎！　泰國大選反對派開票領先

26次登頂聖母峰　尼泊爾雪巴人成世界紀錄第2人

菲律賓宣示專屬經濟海域主權　在南沙群島放5座浮標

俄羅斯罕見認了：2名軍事指揮官命喪巴赫姆特

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

40歲孕婦開車返家疑宮縮　忍痛開到派出所向警求救

郭台銘會見韓國瑜十指緊扣　當面致歉盼不錯過團結機會

劉芒遭爆「人設翻車」黑料狂出！ 本人道歉了...攝影師再發聲

李亞萍淚喊：女兒啊，母親節快樂　余天崩潰「不要再講了」

兒騙母幫買2包菸3800！　「盒內藏毒」謊稱順便還錢

挖呀挖正妹老師0濾鏡曝　甜美「鵝蛋臉」變國字臉

女童頭七重傷媽難熬母親節　爸嘆一輩子痛：不會原諒

吊車尾選手雨中堅持完賽　體育精神全場鼓掌歡呼！

澤倫斯基抵巴黎會馬克宏　法：商討烏緊迫軍事需求

俄軍慌亂落跑影片曝！　緊張臥倒起身繼續逃

安全氣囊恐爆炸！　美要求車廠大規模回收6700萬個

土耳其總統大選恐須第二輪　艾爾段得票滑落5成以下

泰國大選完成97%計票　反對派遙遙領先

土耳其大選完成1／4計票　艾爾段得票率54%暫時領先

快訊／受年輕世代歡迎！　泰國大選反對派開票領先

26次登頂聖母峰　尼泊爾雪巴人成世界紀錄第2人

菲律賓宣示專屬經濟海域主權　在南沙群島放5座浮標

俄羅斯罕見認了：2名軍事指揮官命喪巴赫姆特

澤倫斯基抵巴黎會馬克宏　法：商討烏緊迫軍事需求

《粽邪3》卡關！張庭瑚遭爆片酬「中途漲6成」　經紀人：合約問律師

分局長外遇鹹濕對話曝　「寶貝乖乖！讓我越來越色」

俄軍慌亂落跑影片曝！　緊張臥倒起身繼續逃

「叫我太太陪妳去拿小孩」　分局長射後不理封鎖小三

獨／口罩男心碎發聲11年妻！　「不公開證據是最後溫柔」：別泯滅良知

已婚警分局長「狂追天菜」　狠甩外遇女友險害命

「因地制宜」開放機車左轉道　前交長曝1隱憂

24歲AV女優突宣布無限期停止活動！　「痛到站不起來」揭驚人病況

NBA史上最狂！坦圖搶七戰轟51分超柯瑞　塞爾提克闖東區冠軍賽

正妹「腳繞過肩膀」輕鬆剪指甲 萬名網友被嚇壞：大法師是你？

國際熱門新聞

壽司店爆食物中毒　2死逾40人不適

台男女日本1億買免稅品　出境全不見

男子「情趣用品自慰」結果觸電身亡

買婚戒卻無法結婚　準新郎死亡未婚妻重傷

男婚禮上台嗨舞　突倒地心臟病發亡

小三數學「5X8=40」被打叉！！內行曝關鍵

別和狗狗同床共眠！專家曝「超致命危機」

百萬YTR騎重機自撞噴飛　頭部重創亡

母親節悲歌！日無業男「割喉」82歲母

泰國大選完成97%計票　反對派遙遙領先

女子「沒穿內衣褲」遭棄屍後巷

俄羅斯罕見承認：2軍官命喪巴赫姆特

受年輕世代歡迎　泰國反對派開票領先！

12寶媽懶煮菜洗碗　自創澡盆烹飪術網傻眼

更多熱門

相關新聞

受年輕世代歡迎　泰國反對派開票領先！

受年輕世代歡迎　泰國反對派開票領先！

泰國14日舉行國會大選，計票結果顯示，獲軍方支持、執政近10年的政府遭遇重大挫敗。改革派的前進黨領袖表示，考慮與另一在野黨為泰黨共組聯合政府。

他26次登頂聖母峰　世界紀錄第2人

他26次登頂聖母峰　世界紀錄第2人

菲律賓設5座浮標　宣示南沙群島主權

菲律賓設5座浮標　宣示南沙群島主權

印度媒體：塔塔集團將代工iPhone 15

印度媒體：塔塔集團將代工iPhone 15

泰大選違規頻生！撕毁選票、用450元賄選

泰大選違規頻生！撕毁選票、用450元賄選

關鍵字：

泰國東南亞要聞總統大選

讀者迴響

熱門新聞

「周休三日」提案過了！5700人連署

谷阿莫「露鳥」畫面意外流出！

壽司店爆食物中毒　2死逾40人不適

空軍下士從拖車跌落「遭後車壓過」亡

台男女日本1億買免稅品　出境全不見

籃球YouTuber服兵役突過世　粉絲含淚道別

建商給10億也不搬　鄰居力挺最強釘子戶

全台雷雨！　連下3天時間曝

客怒爆料1520元蛋糕翻車　店家認了

男子「情趣用品自慰」結果觸電身亡

燒烤店老闆中1億頭獎　爽到砸店

女歌手傳「留遺書輕生」陳屍家中！

王思佳老公發聲！　被揪穿假名牌衣「實品近照打臉」

朱芯儀首度公開「插管、禿頭」照　挺過18次化療晉升作家

女兒穿內褲躺車上！父怒告男友性侵兩度敗訴

更多

最夯影音

更多
王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人
踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

40歲孕婦開車返家疑宮縮　忍痛開到派出所向警求救

40歲孕婦開車返家疑宮縮　忍痛開到派出所向警求救

郭台銘會見韓國瑜十指緊扣　當面致歉盼不錯過團結機會

郭台銘會見韓國瑜十指緊扣　當面致歉盼不錯過團結機會

劉芒遭爆「人設翻車」黑料狂出！ 本人道歉了...攝影師再發聲

劉芒遭爆「人設翻車」黑料狂出！ 本人道歉了...攝影師再發聲

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面