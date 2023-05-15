侯友宜談交安　民進黨酸交通事故增「講甲一畚箕，做無一湯匙」

▲民進黨狂酸新北市長侯友宜。（資料照／記者周宸亘攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨新北市長侯友宜15日透過臉書宣示「讓我們為孩子守護每一條安全回家的路」，對此，民進黨發言人張志豪表示，侯友宜又在用臉書說空話，聲稱守護孩子安全的路，但不僅任內至今「通學巷」未全面落實改善，根據內政部營建署4月的資料，行政院所核定的「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，侯市府並沒有提報任何需求，還推說滾動式檢討提報，顯然侯友宜又在做表面功夫，「講甲一畚箕，做無一湯匙」。

張志豪指出，依據交通部「道路交通事故」統計，侯友宜2018年就任新北市長期間，分別從事故件數、死亡人數、受傷人數統計，新北市的數據呈現逐年增加的趨勢，從2018年事故件數3萬4748件，增加至2022年4萬5727件；2018年的死亡人數248人增加至2022年的305人；2018年受傷人數4萬6317人，增加至2022年的6萬1411人，「侯市長，你擔任新北市長至今就沒有為孩子打造安全回家的路，實在不需要又高談闊論，用一堆空話編織政策」。

張志豪表示，侯友宜習慣躲在臉書宣傳個人主張或政績，但從過去的經驗看來，根本是金玉其外，敗絮其中，口惠而實不至，例如侯市長在槍擊案發生時，說要宣誓消滅黑道，結果槍擊案一再發生；在發生五股觀音坑溪斷橋事件後，侯市長在5月1日簽署「職業安全衛生政策宣言書」，沒幾天又發生樹林區工人施作吊掛作業意外死亡；現在侯市長說宣誓孩童就學交通安全，不僅沒提任何改善方案，又宣稱滾動式檢討。根據內政部資料顯示，新北市共有53所學校有其需求，結果卻沒有任何提報，侯市長根本就沒有將校園周邊的交通安全當作一回事，空話一堆，令人遺憾。

張志豪強調，自從侯市長準備落跑選總統開始，就荒廢市政，不僅到新加坡市政考察談兩岸，新北市議會國民黨團還強勢變更議程，拼命護航，就是要幫侯友宜黃袍加身，侯市長顯然已無心市政，因此新北市的「工安」、「治安」、「學安」三安失靈。

為此，張志豪痛批，侯市長為了個人的政治利益，將市民利益隨意丟棄，一個市長連市政都讓市民無法心安，還想高談闊論談國安，「奉勸侯市長，儘速回歸市政，不要成先想落跑選總統，改善孩子的通學環境及交通安全，你現在就可以馬上做，不必等待」。