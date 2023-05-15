快訊／確定挑戰王世堅！游淑慧參選士林、大同立委　黃呂錦茹證實了

▲台北市議員游淑慧。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市議員游淑慧爭取黨內第四選區（內湖南港）立委初選未果，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹盼對方轉戰艱困選區、台北市第二選區士林大同區，對上民進黨強將、市議員王世堅。據了解，游淑慧15日中午密會黃呂錦茹，而黃呂錦茹也於稍早受訪時證實，游淑慧確定要挑戰士林大同區立委，預計16日上午9時30分召開記者會對外宣布。

台北市議會15日上午召開台北市長蔣萬安專案報告，有趣的是，游淑慧、王世堅兩人恰巧前後排隊簽名，當時先簽完名的游淑慧被問到是否確定對決王世堅？游淑慧笑說，自己會先跟王世堅喝咖啡，「當面下戰帖實在太兇殘」，剩下要等跟市黨部討論，尊重市黨部最後決定。

據了解，游淑慧於專案報告結束後，約莫中午12時悄赴國民黨台北市黨部，與黃呂錦茹討論相關事宜，但會議結束後，游淑慧始終未提細節內容，僅說統一由市黨部發布時間跟大家說明。

對此，黃呂錦茹15日下午接受電話訪問時證實，游淑慧確定要挑戰第二選區士林、大同區，預計16日上午9時15分左右召開記者會對外宣布；游淑慧最大難題是身為港湖現任議員，且碰上議會質詢問題，加上士林大同區是國民黨最艱困的選區，對於游淑慧來說是全新的挑戰，這點國民黨、市黨部與地方會做全力支援。