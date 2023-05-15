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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳椒華反立「再生醫療法」　邱議瑩痛批：把病人權益當政治籌碼

▲▼台美國會議員聯誼會成立大會,邱議瑩。（圖／記者李毓康攝）

▲邱議瑩曾罹癌，近年積極推動「再生醫療法」立法。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

攸關病患重大權益的「再生醫療法」草案最快16日拚三讀，但卻有近千名學者專家連署質疑8大爭議，時代力量立委陳椒華也批評政院版草案將病患當白老鼠。不過，曾經罹癌的民進黨立委邱議瑩15日表示，呼籲陳不要再給關心台灣醫療發展、想要照顧病人健康的立法委員們扣上大帽子，也不要枉顧亟需治療病人的權益跟需求。

邱議瑩指出，目前衛福部「特管辦法」通過細胞治療可以治療的6種適應症，包括了自體免疫細胞治療癌症、自體軟骨細胞移植用於膝關節軟骨缺損、自體脂肪幹細胞用於皮膚傷口癒合等，截至今年4月24日，一共有87件計畫，由全台35間醫院提供治療，其中包含台大、馬偕、榮總、中國醫藥大學附設醫院等。

邱議瑩回顧，推動「再生醫療法」立法已經過了6年，這段期間細胞治療已經從「有細胞」研究到沒有細胞的「外泌體（exosome）」，而台灣卻還沒有通過一個完整的管理再生醫療的法案，但法案審查過程中，卻受到莫名的阻撓，甚至惡意剪輯開會協商的影片，斷章取義地進行網路攻擊，例如陳椒華先前「每一次」委員會開會、黨團協商時都提出「新的」修正動議（至少超過6版以上），甚至最後當場又不承認自己提出的修正動議，是否刻意要阻礙立法的時程？坐在現場認真審查法案的委員，都跟自己有同樣感受。

邱議瑩批評，陳椒華在上周協商會議當中，斷然以法條通過即是「把國人當成白老鼠」做為反對理由，卻無法提供完整的立論與數據，引起中華民國醫師公會全聯會、中華民國基層醫療協會、台灣醫學中心協會，皆發出聲明表示不妥及抗議，最後協商破局，陳椒華又直接列出「投入再生醫療生技公司」的上中下名單，想把「圖利」、「炒股票」、「收受生技公司政治獻金」的髒水甩在想要盡快通過法案的委員臉上，如果有像這樣把「台灣醫療發展」、「病人權益及需求」當作政治籌碼、營造自己政黨聲量的立法委員，台灣真的永遠不會進步。

邱議瑩表示，她曾經得過癌症，深深知道病人對於求生的渴求及期盼，哪怕只有一絲希望，他們都不會想放過，而科學家、醫生們努力的在再生醫學上求進步，也是希望病人的能夠獲得更好、更新的尖端醫療照顧手段，如果只是為了政治利益，將這個再生醫療法給汙名化，無疑才是對台灣的病人最大的傷害，「祈求陳椒華委員不要再阻撓，就這樣造福一次病人，可以嗎？」

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