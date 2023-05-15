挺郭常委提案徵召郭台銘　黨內斥：未連署就放話是「帶風向」

▲挺郭派中常委發難，要求朱立倫徵召郭台銘。（圖／讀者提供，點圖可放大）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨2024總統徵召進入掀牌時刻，鴻海創辦人郭台銘昨日邀請中常委「便當會」，今（15）日就傳出一位挺郭派中常委發起提案，呼籲黨中央徵召郭台銘。據指出，目前這份提案尚未遞交至黨中央，部分中常委表示，目前未收到連署請求，而明確表態挺郭的中常委沈智慧，也否認發起提案。對此，一位黨內人士認為，這種尚未連署的提案，卻事前放給媒體，通常就是在帶風向。國民黨副秘長、中常委暨立委謝衣鳳則對此痛批，「破壞團結的人，絕對是國民黨的罪人！」

國民黨即將在17日公布2024總統大選徵召人選，在攤牌前夕，郭台銘昨日邀請中常委「便當會」，會後由中常委沈智慧領銜表態，力挺郭台銘代表國民黨參選，她更直言「多數中常委比較傾向支持郭台銘」，並揚言「如果徵召侯友宜，很多中常委會有意見表達」。立委陳玉珍則聲稱，29名中常委現有 16名挺郭。

沈智慧等人的說法，使得「逼宮」之說甚囂塵上。今天更傳出，一位挺郭派中常委發起提案，呼籲黨中央徵召郭台銘，並透過媒體將此訊息釋放出來。據指出，目前這份提案尚未遞交給黨中央。經詢問多位中常委，他們也都表示，目前沒有收到這份提案書，也沒有人向他們提出連署的請求。沈智慧本人也在受訪時否認，強調這份連署書並非她所發起。

黨內人士對此直言，這種尚未連署的提案，卻事前放給媒體，通常就是在帶風向。他並表示，按照過往經驗，會等到連署達到一定人數之後，才會提交給黨中央；但如果沒有連署到足夠人數，則會顯得這個提案以及背後的勢力不夠強勁。

國民黨副秘長、中常委暨立委謝衣鳳表示，如果有特定中常委進行連署，想要在中常會反對黨中央所徵召的總統候選人，「我相信破壞團結的人，絕對是國民黨的罪人，絕對是這次共同合作贏得勝選的罪人！」

▲新北市長侯友宜、郭台銘日前前往板橋慈惠宮參拜。（圖／記者林敬旻攝）

以下是中常委擬提案內容：

1.近月所有民間呼聲，民調及網路聲量，都顯示郭台銘先生已經領先所有擬參選人，特別是幾場造勢活動，地方民眾反映強烈熱絡，證明郭台銘先生是最有2024勝選能力的候選人。

2.郭台銘先生關心全國民眾的安危，在疫情最嚴重的時刻採購BNT疫苗守護群眾生命，不僅台灣大多數民眾肯定，而且熱烈期待郭先生出來參選中華民國總統。

3.郭台銘先生過去的歷練和能力，普受國際及國內大多數民眾肯定，尤其在台美關係及兩岸關係上，郭先生有堅強的關係人脈，可以穩定兩岸關係及拓展台灣的國際空間。

4.郭台銘先生提出和平、繁榮、清廉競選口號，已經普受各界肯定和讚許，是當前台灣民眾最期待的未來和希望。

5.郭台銘先生長期認同中國國民黨，更支持中華民國的未來理念和政策與本黨相同，是本黨最適合的2024總統候選人。

6.郭台銘先生各界關係人脈深厚，可以協助本黨整合「非綠力量」，共同贏得2024總統和立委選戰。

當前郭台銘先生是中國國民黨最適合的總統參選人，建請朱立倫主席提名郭台銘先生為2024中國國民黨總統提名人。

