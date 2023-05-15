最新民調：蔡英文施政滿意度逾5成3　不滿經濟表現高達52.3％

▲總統蔡英文執政將滿7周年。（資料照／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文執政將滿7周年，中華亞太菁英交流協會15日公布「蔡總統執政7周年施政滿意度」最新民調，結果顯示，總統蔡英文施政滿意度方面，53.6%民眾表示滿意，43.9％民眾不滿意；而在外交、經濟、社福政策方面，高達52.3％民眾表示不滿意蔡政府經濟表現，表示滿意者僅42.4％。

民調結果顯示，面對國際局勢的變化，中國戰狼外交在全球四處引戰，世界各國對台灣安全、台海穩定、民主價值的關注日益增加，近6成（59.6%）滿意蔡政府維護主權的表現，近5成（49.8%）滿意蔡政府在國防的表現；不過，由於後疫情時代面對全球經貿新挑戰，加上俄烏戰爭的影響，各國面臨通貨膨漲、供應鏈重組，面對「去風險」的陣痛期，台灣民眾對於蔡政府經濟的滿意度則是不滿意（52.3%）多於滿意（42.4%）；與社會安全網有關的社福政策（例如長照或幼托），則有近6成（59.3%）滿意蔡政府在社會福利的表現。

國際關係相關題組方面，民調結果顯示，回顧這7年來台灣在世界各國的變化，77.5%的民眾認為世界各國對台灣的關注有增加，60.5%認為世界各國對台灣的支持有增加、57.1%認為台灣對世界各國的影響力有增加。

在總體評估面向，民調結果顯示，有50.7%民眾表示認同蔡政府這7年的執政路線、不認同者有44.3％，而對蔡英文的滿意度，則有過半的53.6%民眾表示滿意，但也有43.9％的民眾不滿意。

中華亞太菁英交流協會指出，簡言之，從維護主權、國防、經濟、社福等面向，以及民眾對於台灣在世界各國的感受，蔡政府的執政表現幾乎都獲得過半的肯定，和前兩位民選總統連任後滿意度下滑相比，蔡政府執政7年的滿意度顯得更加穩定而出色。

本次民調訪問係於2023年5月10日至5月11日進行訪問。此次成功訪問1067位全國22縣市年滿20歲以上的民眾，在95%信心水準下抽樣誤差正負3.0%。本次調查方法係以市話與手機並行訪問，市話以中華電信家戶電話，依各縣市選舉人口，採分層隨機抽樣，電話號碼後兩碼隨機。手機以政府公布之電話字頭，末5碼隨機抽樣。加權方法則是依內政部戶政司人口資料庫公佈之台灣地區2023年1月份人口統計資料，針對戶籍地行政區、性別、年齡採用多重反覆加權（Raking）處理。

▼中華亞太菁英交流協會公布最新民調。（圖／中華亞太菁英交流協會提供，下圖同）