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陳致中身家破億　他看陳水扁酸：家教真的很棒

▲▼前總統陳水扁陪同兒子陳致中車掃。（圖／翻攝陳致中臉書）

▲前總統陳水扁陪同兒子陳致中車掃。（圖／翻攝陳致中臉書）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨前高雄市議員陳致中因涉南港展覽館弊案遭判刑，11日已到高雄地檢署報到入監，而同一天監察院公布新一期廉政專刊，根據其財產申報資料看到，陳致中與與妻子黃睿靚及女兒一家三口身家破億。資深媒體人黃揚明酸，前總統陳水扁是三級貧戶之子，現在教出身價超過1億的兒子陳致中，「扁家家教真的很棒」。

根據廉政專刊，陳致中2筆房地產都在女兒名下，未有汽車，而現金存款則有2852萬2626元。另外，有價證券總價額達727萬6958元，股票就有595萬4100元，與女兒兩人就有38張台積電；基金則有132萬2858元，而保險累積已繳保險費折合新臺幣共4988萬3098元。

黃揚明在《新聞大白話》表示，高雄市議員去年修法以前不用上網公告財產，只能到議會政風室查才查到，這次是第一次公告，好巧不巧就在陳致中入獄第一天公布。

黃揚明說，陳致中有錢不是新聞，海外還沒匯回的贓款還有3億，陳水扁被特赦就會還回扁家，陳致中真的是理財天才，有很多是他爸媽給的，雖然他太太也很努力工作，太太家族也算有錢，但可以身家超過1億，這很諷刺，因為陳水扁是三級貧戶之子，只能說扁家家教真的很棒。

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