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中部工程師「快樂上班」月薪驚呆了　一票人看完想哭！

▲▼工程師,程序員,上班族,打程式,code,coding。（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

在低薪、高物價的時代，不少年輕人苦不堪言。一名網友日前瀏覽求職網時，赫然發現中部一間公司徵軟韌體工程師，標榜「開心工作」，但同時月薪僅開26K以上，嚇得他直呼「專業人士都這麼卑微嗎？」

網友在Dcard貼出截圖，只見該公司位於中部縣市，而職缺為全職的軟韌體工程師，工作內容包括MCU、微電腦韌體、電腦工業控制軟體、手機APP等開發，還有設計程式軟體、影像處理測試等，不需要負管理責任，至於待遇部分，月薪開2萬6400元以上。

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上面提到，本公司近來極力發展工業4.0設備監控技術，包含機械、電機電子到自動控制等，領域寬廣，歡迎有相關經驗者加入；同時還強調「這份工作穩定、周休二日、快樂工作」

中部工程師 。（圖／翻攝自Dcard）

▲上面還強調「快樂工作」。（圖／翻攝自Dcard）

眼看工作內容、條件和薪資不成正比，網友不禁吐槽，「中部薪水真的待不下去欸！專業人士都這麼卑微嗎？」而其他人看完也傻眼，直呼「低薪就是台灣的常態，躺平實在，太想賺錢還會被詐騙，台灣的悲哀」、「把快樂工作這種阿哩不達的形容詞打在職缺敘述的公司，裡面什麼水準應該不用多講了吧」、「為什麼快樂？因為進去就瘋了」、「很多都給個範圍而已，實際去談才會知道」、「笑死，快樂工作有夠好笑，第一次看到」。

還有不少過來人直指，「中部只能找科技業又上市公司了，傳產上市公司開的薪水一樣爛」、「中部是真的很低，這陣子面試下來都超想哭」、「找一個多月工作還沒找到」、「大公司的薪水才比較高，中部小公司不用太過期待薪水會好到哪」。

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