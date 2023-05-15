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在廁所被偷拍「兇手是國小妹」　竟是姊姊們慫恿！反應惹怒眾人

▲在廁所被偷拍「兇手是國小妹」　竟是姊姊們慫恿！反應惹怒眾人。（圖／翻攝自Dcard）

▲三年級妹妹被慫恿，偷拍別人上廁所。（圖／翻攝自Dcard）

記者周亭瑋／綜合報導

一名咖啡廳女店員昨日在店內上廁所時，上鎖的門突然被拉動，接著門底迅速探出一支iPhone，嚇得她立刻拿起手機錄影存證；沒想到，後來抓出的兇手竟是國小妹妹，而背後慫恿的是國一、小六的姊姊們，雖然母親不斷道歉，但阿嬤的態度讓她不以為然，忍不住感嘆「孩子的教育真的不能等。」

女店員14日在Dcard、爆料公社發文，「本人在咖啡廳工作，我們的廁所有分坐式與蹲式的，今天我去坐式上廁所時，門突然有動靜，明明外頭顯示紅色鎖門的狀態卻拉了門，接著門底下竟然探出一支iPhone，我真的嚇傻，立刻拿我的手機錄影，果真不到1秒時間，她又將手機放在門底下偷拍！」

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原PO上完廁所後，看到有兩位妹妹在交談，不禁懷疑兇手就是她們，於是第一時間和主管、同事描述經過；而主管也馬上詢問她事發時間並調閱走廊監視器，同事則帶著她找小妹妹理論。

當妹妹母親得知來龍去脈，又看到監視器畫面中幾個小女生的行為時，立刻暴怒質問「是誰做的？」接著最小的國小三年級妹站出來承認，並哭著道歉，表示照片都刪除了，是姊姊們叫她偷拍才這樣做的。

這讓她不禁錯愕，「1個9歲的小孩，被3個國一、小六的姊姊們慫恿，難道她們不知道什麼是對與錯嗎？她媽媽不斷向我道歉，結果阿嬤卻說，『小孩好奇心啦』、『就是開玩笑』、『她是被慫恿的』，聽到這些話時我啞口無言，原來把不對的事情合理化這麼簡單。」

▲苦主最後沒有報警，但希望讓更多人知道這些小孩的惡行。（圖／翻攝自Dcard）

▲苦主最後沒有報警，但希望讓更多人知道這些小孩的惡行。（圖／翻攝自Dcard）

那時，同事嚴肅地說，這是嚴重到可以報警的程度，不是在開玩笑的；而原PO則有些不知所措，「蠻後悔自己沒有更兇一點，因為妹妹一直哭，還要安慰她說，沒關係知錯能改，下次不要這樣，然後媽媽也不斷道歉，我也只能說沒關係、沒事的。」

事後，原PO忍不住喊話，「不知道那位家長 ，最後有沒有好好教育這幾位孩子，希望您有好好的教導她們正確的觀念，且不再讓這種事情重演。孩子的教育真的不能等，有錯誤應該立刻糾正，倡導對的做法，而不是包庇自己小孩，更不是打罵孩子，當父母親的更應該要去分析小孩的行為吧！」

至於慫恿的國中妹們，事後一副事不關己的態度，連一句道歉都沒有，她不禁搖頭，「從未想過自己就是始作俑者，妳們不丟臉，丟臉羞愧的是妳們的父母。」

對此，網友們紛紛怒回，「阿嬤的態度...那幾個妹妹長大後被這樣對待，希望她也能這樣說」、「我會想去踩手機欸，那群小孩真的很不OK」、「最小的感覺還有救，其他3個希望以後社會可以讓她們受到教訓」、「應該讓她們學到犯錯要付出代價，讓她們終生難忘，不會變瞎妹」、「我覺得媽媽暴怒罵小孩，加上妹妹道歉了有刪照片，到這邊是我的話，我會願意原諒她們，但阿嬤在那邊補一句好奇而已，我火會瞬間燒起來」、「直接叫警察，讓她們知道事情的嚴重性」。

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