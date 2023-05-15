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單親小六弟存錢「想請媽媽吃麥當勞」　卡片2行字逼哭萬人！

▲▼麥當勞 套餐漲價。（圖／記者屠惠剛攝）

▲弟弟存了錢，想請媽媽吃麥當勞。示意圖，與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

昨日是母親節，許多家庭上餐廳、買蛋糕禮物，表達對媽媽的感謝；然而，這張母親節卡片卻令萬人心碎。一位小六生自父母離異後，就沒再見過媽媽，而卡片中短短的兩行字，卻道盡對母親的思念，這讓律師呂秋遠也不禁動容，溫情喊話「如果妳是這位媽媽，請妳有空回去看看妳的孩子。」

這張母親節卡片寫道，「走過千山萬水，看塵（應為看盡塵事）紛擾，歷經風風雨雨，嘗盡酸甜苦辣，唯有媽媽的關懷不曾動搖，今天是母親節，期待您回來看看我。我愛您，媽媽。」

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短短兩行字讓呂秋遠不禁感慨，直言「他很愛妳，即便妳離婚以後再也不去看他，但是他已經要上國一了，他想要得到妳的一個擁抱。」

同時，呂秋遠也承諾，「不論妳遇到什麼困難，請告訴我。如果是爸爸不讓妳看，我會協助妳；但如果是妳不願意去看，請妳看看這張卡片，他只是希望妳可以抱抱他、看看他，他很想妳。為了這個母親節，他存了一點錢，希望可以請妳一起去吃麥當勞。他真的很想妳。

▲弟弟很想媽媽，甚至存錢想請客。（圖／翻攝自臉書／呂秋遠）

▲小六弟的母親節卡片，讓眾人看哭了。（圖／翻攝自臉書／呂秋遠）

PO文引來3萬多人按讚，網友們被戳中淚點，紛紛回應「我不能看這個，太難過了」、「希望孩子能順利見上媽媽」、「或許媽媽有苦衷，但希望她可以看到」、「如果是媽媽不願意看的話，希望弟弟盡早死心，不要對媽媽有太多幻想，好好生活。裝睡的人叫不醒的，不是每個媽媽都愛孩子」、「好難過，曾經我的所有生日願望都是希望有一張全家福的合照，父母願意來看看我，不管多糟的情況下，孩子都不會停止愛自己的父母」、「如果媽媽沒收到卡片要怎麼知道這是她的孩子」、「要經歷多少，才能寫出這樣的卡片」。

另外，還有單親媽媽感性表示，「自己也是離婚媽咪，看了這段話真的感動得想哭，我很幸運，兩個寶貝都跟著我，雖然很累但值得」、「我哭了，我也好想兒子」。

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