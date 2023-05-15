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劉芒被爆黑料「IG、YouTube掉粉了」　網友一看：不痛不癢啦

▲劉芒IG粉絲數下降。（圖／翻攝自Instagram／lioumonn）

▲劉芒IG粉絲數下降。（圖／翻攝自Instagram／lioumonn）

記者曾筠淇／綜合報導

YouTuber劉芒日前被平面攝影師影射，工作時對照片吹毛求疵，還接連被其他人爆料慣性遲到、耍大牌等。事後劉芒公開道歉，表示她不會推卸責任，「真的很希望有機會親自跟他好好道歉」。不過，就有不少網友仍搖頭，決定退追劉芒，如今劉芒IG、YouTube頻道都流失了些許粉絲。

有網友在Dcard上，以「大家買單劉芒的道歉嗎」為題發起討論，表示她看完道歉文後，仍不太買單，覺得劉芒只是想止血、挽回形象。底下網友也紛紛表示，「只針對一件事做表示，其他更嚴重的指控彷彿不存在，避重就輕誰會買單」、「應該問發IG那位買不買單吧？我們只是吃瓜」、「我覺得她太欺負那些工作人員了」。

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其中還有不少網友直呼，「已經被永遠驅逐出我的YT訂閱」、「不行，已退追」、「退訂了，不喜歡這種人」、「不買單！全部退追，感覺連最基本的禮貌跟尊重都沒有」、「已退追IG+YouTube」。

▲▼劉芒YouTube頻道訂閱數減少。（圖／翻攝自YouTube／劉芒）

▲劉芒YouTube頻道訂閱數減少。（圖／翻攝自YouTube／劉芒）

還有網友在Dcard上，以「身為芒粉，這次真的看不下去，粉絲直接掉一堆」為題發文，提到他觀察劉芒的IG粉絲數後，發現劉芒原本的粉絲數還有49.1萬人，現在（指13日晚間7時許）只剩下48.7萬人。

底下也有不少網友討論道，「才掉4000人，等剩下4000人再來說」、「才4000人，不痛不癢啦」、「才掉這些沒什麼，順便篩掉一些不是死忠的」、「猜測應該很多人是為了吃瓜繼續追蹤」、「掉蠻少的」、「4000人，比我想像中少很多」、「如果只掉幾千好像蠻少的」、「我比較好奇YT訂閱掉多少欸」。

▲▼ 。（圖／翻攝自「NoxInfluencer」）

▲▼劉芒IG粉絲、YouTube訂閱數變化。（圖／翻攝自「NoxInfluencer」）

▲▼ 。（圖／翻攝自「NoxInfluencer」）

根據「NoxInfluencer」數據顯示，劉芒的IG在5月8日時，有49萬180名粉絲，一直到今（15）日，粉絲數來到49萬1396人，不過可能是網站尚未即時更新，實際查看劉芒IG，粉絲數目前為47.9萬人，與8日相比，減少約1萬2000人追蹤。

至於YouTube訂閱數，網站數據顯示，劉芒的頻道5月11日、12日有71萬5000人訂閱；5月13日訂閱人數為71萬4000人；昨（14）日為70萬9000人。實際查看劉芒YouTube，其訂閱人數目前為70.8萬位，與11日相比，減少約7000人訂閱。

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