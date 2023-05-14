報稅驚覺小孩變阿伯扶養　人妻質問媽卻遭冷回1句話





▲人妻只是報個稅也被自己生母和伯父扯後腿。（圖／ETtoday資料照）

記者張靖榕／綜合報導

5月是報稅季節，一名女網友表示自己有2個小孩，本身是自營工作者兼職Foodpanda外送，但最近報稅發現小孩被伯父報走，她問媽媽得到的回應讓她更傻眼，「真的氣到原地往生」。

原PO於12日在Dcard發文，表示自己是單親媽媽育有一子，跟現任丈夫育有另一子，因為本身職業關係雖然有所得，但是不算多。她說用網路報稅也幫2個小孩處理好，問過媽媽後才知道小孩已經先被伯父報走了。

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面對原PO質問，媽媽竟還不知錯，「我就想說妳扣不到，就給他們報啊」，還說後年等原PO一家房子蓋好戶口遷出去了，伯父就沒辦法報了。

原PO非常傻眼，她也擔心和伯父重複報孩子會有什麼問題，還是因為她扣不到稅就不用處理。

網友紛紛留言，「因為是妳的小孩而且妳也有收入，國稅局會認定是妳在撫養，駁回阿伯的申請」、「依照扶養順序，妳報的才有效，妳親戚的會被駁回，會被要求補稅。」其他人則覺得很扯，「太奇怪了吧，不是自己小孩也在報，要不要臉啊」、「真心覺得是妳媽媽的問題」、「之前在國外念書，有個白癡親戚報稅扶養我，後來被要求補稅，整個快笑死。」

原PO之後更新，已經請伯父把報小孩扶養的部分撤除。