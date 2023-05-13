年輕媳「遭婆婆壓地狂罵」　真相惹眾怒！連丈母娘都被女婿打過

文／CTWANT

婆媳關係常常是家庭問題，尤其住在同個屋簷下，摩擦和衝突可能更多。大陸江蘇一名婆婆將兒媳壓在地上數落，影片曝光後在網路上引發熱議，當地婦女聯合會也表示收到相關投訴，會進行核查處理。

綜合陸媒報導，近日江蘇一名婆婆將兒媳壓在地上數落，從影片可以看到，婆婆把媳婦壓在地後，口中不停說著嫌棄女方家裡人的話，知情人透露，長期以來，兒媳一直被看不起並受到婆家人的欺負，且女方母親在照顧孫子時，甚至還被女婿打了一頓。

據悉，影片中的年輕女子，她的丈夫出國讀博士了，留下一對雙胞胎在家裡，拍攝者透露，兩人可能是因為帶孩子累了，加上性格上的不合才會吵架。事後，當地部門來調解了這起矛盾，兩人也已經和好。當地婦女聯合會表示，他們已經收到了相關投訴，並將對此進行核實和處理。

消息曝光後，網友紛紛留言「驚訝還是讀博的人家！如此看來，女的學歷應該也不低吧。學歷都這麼高，男人家素質低到這種程度，也是奇葩家庭。女人雖然讓人同情，但也是讓人無語」、「和好是暫時的」、「離了吧，早解脫」、「處理好婆媳關係是世界難題」。

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