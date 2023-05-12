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真正梅雨要來了！熱帶氣旋摩卡形成 　範圍「比台灣還大」

熱帶氣旋摩卡在孟加拉灣形成，範圍比整個台灣還要大。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

▲熱帶氣旋摩卡在孟加拉灣形成，範圍比整個台灣還要大。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

圖文／CTWANT

北印度洋出現2023年首個熱帶氣旋摩卡（Mocha），目前摩卡正在孟加拉灣附近持續增強，並且以每小時11公里的速度向北方移動。中央氣象局長鄭明典則認為，熱帶氣旋摩卡的存在推動季風氣流向華南與南海挺進，對台灣的降雨將會有所影響，所以必須要持續觀察。但值得注意的是，目前熱帶氣旋摩卡前進的方向，很有可能會襲擊緬甸西部與孟加拉的柯克斯巴札爾，當地是全球最大難民營，有100萬人在此居住。

根據「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶氣旋摩卡在過去12小時快速增強，環流持續膨脹中，範圍甚至比台灣還大，預估14日會達到顛峰3級熱帶氣旋等級，相當於中度颱風程度。目前大致朝向東北進行，預計在14日深夜、15日凌晨登陸緬甸與孟加拉交界處。而值得一提的是，摩卡北上登陸後，也將帶動西南季風往南海擴張，更有利典型的梅雨鋒面形成，離潮濕悶熱的夏季也越來越近了。

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而中央氣象局長鄭明典則也發文釋疑「為何要關心孟加拉灣氣旋發展」，鄭明典解釋，氣旋發展，強烈的對流和潛熱釋放帶動上升氣流，加強低層氣流輻合，進一步加強夏季風的推進。等到氣旋登陸，這股加強的季風氣流便可進一步向華南及南海挺進。氣旋發展的動力，強烈對流極伴隨的潛熱釋放，這部分過程複雜，模式尚無法完全掌握。因此氣旋發展區常是模式誤差的重要來源。

根據《CNN》報導指出，目前摩卡以每小時11公里的速度向北方移動，暴風的速度則達到時速220公里。印度當地氣象部門也在12日表示，摩卡已經增強為嚴重的氣旋風暴，呼籲漁民與漁船在未來幾日內不要出海。

而估算行進路線後，發現熱帶氣旋摩卡將會15日凌晨襲擊緬甸西部與孟加拉的柯克斯巴札爾區域，由於當地是全球最大的難民營，不僅人口有100萬人之多，而且當地缺乏穩健的基礎設施，如經熱帶氣旋摩卡肆虐後，恐會在當地造成嚴重的傷害。

也因為擔憂熱帶氣旋摩卡在當地造成傷害，目前包含聯合國難民署在內的救援組織，已經著手與當地社區民眾進行事前的準備與緊急避難工程。

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