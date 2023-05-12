「4星座」好運來了！命理師斷言事業桃花旺：這類人會發大財

▲4星座在立夏過後運勢翻紅。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

二十四節氣之一的「立夏」已在6日來臨，隨著夏天的到來，氣溫也逐漸上升，許多人也都期待立夏後能夠迎接好運。塔羅牌老師艾菲爾則特別點名，在立夏過後，有4個星座的運勢會跟氣溫一樣持續上升，這4個星座分別是水瓶、天秤、獅子、雙子。

第四名、雙子座：桃花開

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雙子座的你立夏後會有許多幸運的機會降臨在你身上。你擁有迷人的魅力和極佳的溝通能力，這使得你很容易吸引別人的注意和好感。你將有很多機會與你心儀的人發展關係，或者加深與現有伴侶之間的感情。你的開朗和活潑會讓周圍的人感到舒服和愉悅，所以不要害怕表達自己，展現你的個性。請不要擔心被拒絕或錯失機會，相信自己，勇敢地追求你真正想要的幸福。

第三名、獅子座：事業升

獅子座的人在立夏後有很多機會發揮自己的才華和領導力，讓上司和同事對你刮目相看。你天生擁有自信和野心，這些優點讓你在工作上獲得成功和成就。但是，請記得保持謙虛，並且不要太固執，以免阻礙你的發展。即使遇到挫折和困難，也要堅持自己的目標和信念，相信你一定能克服困難，實現自己的理想。

第二名、天秤座：貴人到

天秤座的人立夏後你將會有很多機會遇到對你有幫助的人，或者和現有的朋友和合作夥伴加深關係。你天生擁有優雅和公正的氣質，這使你很容易贏得別人的尊重和信任。你的魅力和美感也將讓你受到更多人的欣賞和讚賞。要記得不要過度依賴或者討好別人，堅持自己的主見和原則，這樣才能獲得更多的自我成長和成功。

第一名、水瓶座：財運旺

立夏後對你來說將會是一個財富的季節。你將會有許多機會賺錢、節省開支或者得到一些意外的收入或禮物。由於你擁有創新和理性的思維，因此你在財務上做出明智和有效的決策非常容易。這是你展現才華和智慧的時刻。然而，請注意不要過於冒險或古怪，因為這可能會帶來一些風險或麻煩。相信你能夠保持冷靜和理智，充分發揮你的才華和能力，收穫成功和財富。

十二星座【立夏過後】關鍵詞

白羊【雲開見日】、金牛【牛轉乾坤】

雙子【情投意合】、巨蟹【破釜沉舟】

獅子【大展鴻圖】、處女【破釜沉舟】

天秤【勇往直前】、天蠍【突破自我】

射手【一箭雙雕】、魔羯【堅持不懈】

水瓶【如日中天】、雙魚【保持冷靜】

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