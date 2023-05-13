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獵人曬片驚曝：尼斯湖水怪「存在最有力證據」找到了

尼斯湖水怪「存在最有力證據」找到了　水怪獵人曬片驚曝：將近8公尺長

▲有水怪獵人聲稱找到尼斯湖水怪存在的關鍵證據。（組合圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

流傳近千年的尼斯湖水怪是否存在，至今還未蓋棺論定，但一名水怪獵人近日言之鑿鑿表示，他找到「迄今為止最有說服力的證據」，能證實尼斯湖水怪確實存在，且據他推算，水怪長達25英尺（約7.62公尺）。

據《鏡報》報導，來自愛爾蘭，現年58歲的歐法奧哈加恩（Eoin O'Faodhagain）聲稱，他透過網路攝影機確認尼斯湖水怪真實存在，指出25英尺長的水怪時而在湖中翻湧，時而露出水面，顯現出標誌性的長脖子和黑色駝峰。

尼斯湖水怪「存在最有力證據」找到了　水怪獵人曬片驚曝：將近8公尺長

▲疑似水怪掀起的水流快速滑過湖面。（圖／翻攝自YouTube，下同）

歐法奧哈加恩強調，「如果這不是證據，什麼才是證據」，認為這段攝影機架設在尼斯湖南岸奧古斯都堡附近，在當地時間周一晚間9點55分拍到的影像，「光是大小和速度就能排除是水獺及海豹」，更不可能是遊艇之類的人造物體。

尼斯湖水怪「存在最有力證據」找到了　水怪獵人曬片驚曝：將近8公尺長

其實，歐法奧哈加恩2018年就曾向尼斯湖水怪觀光登記處（Official Loch NessMonster Sightings Register）投稿10分鐘長的水怪影片，還獲得「官方認證」，但當時學界就對影片中的水怪抱持反對意見，而這次的水怪影片則更加模糊，恐怕難以讓學界信服。

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