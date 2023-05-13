郭台銘談九二共識　侯友宜：兩岸和平、國家安全是台灣人的盼望

▲侯友宜出席2023國際蔬食文化節受訪。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今（13）日赴金門發表和平宣言，其中談到，兩岸間「九二共識」具備有高度的未來性，應主張要在「一中各表」的原則基礎上，站穩中華民國的立場，和大陸重新展開談判。對此，新北市長侯友宜表示，兩岸和平、國家安全是全台灣人民最盼望的，大家要有共同心念團結在一起，讓國家因為和平有更好的日子。

郭台銘為爭取2024總統大選，今飛往金門，並在國民黨立委陳玉珍的陪同下，於金門和平紀念園區發表和平宣言，批評民進黨偏離九二共識，才造成今天的兩岸危機。他主張「要在一中各表的原則基礎上，站穩中華民國的立場，和大陸重新展開談判」。

侯友宜回應，兩岸和平、國家安全是全台灣人民最盼望的，大家要有共同心念團結在一起，讓國家因為和平有更好的日子。

對於郭台銘提到，是大陸把台灣逼到戰爭危機邊上，侯友宜則回應，大家有共同目標，能更讓社會公平、兩岸和平、國家太平才是最重要的目標方向，台灣的土地包括澎湖、金門、馬祖應該要心連心走在一起，守護國家安全，並在關鍵時刻要凝聚對內向心力。

▼郭台銘13日飛往金門，發表和平宣言。（圖／郭台銘辦公室提供）