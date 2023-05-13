藍委僅4人挺郭台銘！陳玉珍不服　侯友宜：應團結一心「逗陣行」

▲侯友宜出席2023國際蔬食文化節受訪 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨預計17日將正式徵召2024總統參選人，據統計，目前藍營立委初步確定包含陳玉珍有4人挺鴻海創辦人郭台銘，而支持新北市長侯友宜的藍委約20人。不過，陳玉珍不滿表示，這樣放消息搞得好像有內定，讓她或其他挺郭的人怎麼能服氣。對此，侯友宜13日受訪表示，為了國家、人民努力，應不分你我族群黨派，團結一心，大家「逗陣行」。

對於國民黨徵召2024總統參選人的時間倒數，據了解，目前藍營約4立委挺郭台銘，20人挺侯友宜，其餘立委則是尊重黨中央決定。

但陳玉珍表示，據她了解，挺郭台銘的國民黨立委仍是多數，這樣放消息搞得好像有內定，讓她或其他挺郭的人怎麼能服氣。陳玉珍還說，她認為提名郭台銘才有與民眾黨主席柯文哲合作的機會，侯友宜沒辦法半夜到柯的家裡討論事情。

侯友宜今日出席2023「國際蔬食文化節-蔬福生活 國定佛誕節浴佛祈福法會」，對此表示，為了國家人民，應該不分你我、族群、黨派，團結一心，只要能夠讓國家穩定、環境永續、人民福祉一起努力，大家「逗陣行」。

媒體追問，這個「逗陣行」有包含郭台銘，或是柯文哲嗎？侯友宜回應，只要有共同信念、價值更該攜手合作，一起並肩往前走，讓中華民國所有人安定的過好日子。