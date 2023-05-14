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古墓世界／慈禧、乾隆慘遭「劈棺揚屍」　清東陵盜寶案狂挖7天7夜

記者蔡儀潔／河北報導

厚葬風氣令盜墓不止，因此中國古墓基本是「十墓九空」。被盜得最慘的清東陵更曾遭軍閥孫殿英洗劫7天7夜，慈禧遺體遭丟到一邊，遍地長滿白毛。守陵人後代佳月（化名）向《東森新媒體ETtoday》感嘆「非常遺憾...」。

▲▼慈禧,慈禧陵,定東陵,清東陵。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲慈禧老佛爺長眠的定東陵外觀。（圖／記者蔡儀潔攝）

厚葬下的猖狂盜墓

在中國古代「事死如事生」的風習下，盜發墳陵演變成社會文化現象。中國收藏第一人馬未都曾說，古墓基本是十墓九空。

總體來看，盜墓原因共有3類，首先是追求財富，早在《呂氏春秋》裡就有記載，「具珠玉玩好財物寶器甚多，不可不抇，抇之必大富，世世乘車食肉。」民間歷來也有「想要富，盜古墓」的說法。

其次是復仇心裡，最有名的例子便是春秋戰國時期，吳國上將軍伍子胥為父兄復仇。第三是社會文化，例如郭沫若因考古研究，力主挖掘明定陵等。

▲▼ 清東陵,裕陵,乾隆。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲清東陵中的裕陵是乾隆的帝陵。（圖／記者蔡儀潔攝）

遭瘋狂洗劫的清東陵

說起被盜得最慘的帝陵，位於河北的清東陵一定榜上有名。整座陵園共有5座帝陵，分別是順治、康熙、乾隆、咸豐、同治，4座后陵、5座皇妃陵、8座皇子陵等。

大清滅亡後，原負責保護清東陵的機構無力守衛，這導致1928年前後和1945年至1949年期間，清東陵遭到多次盜掘，除順治的孝陵外，所有帝后陵均遭殃，棺槨被擾動。

▲ 慈禧可謂是清朝最「拜金」的太后，一生可謂是奢華至極，死後陪葬品更是相當豐厚。（圖／百度百科）

發生在1928年春天的「清東陵盜寶案」，堪稱是中國古代文物史上最嚴重的劫難之一。民國初期的軍閥孫殿英聲稱要進行軍事演習，實則計劃盜墓。

滿族人佳月（化名）是守陵人後代，如今在景區擔任解說員，她表示，當時孫殿英一行人分別奔向慈禧的定東陵和乾隆的裕陵。

▲▼慈禧,慈禧陵,定東陵,清東陵。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲慈禧定東陵原本用了150公斤黃金打造，但都被盜軍撬走。（圖／記者蔡儀潔攝）

佳月接著稱，到定東陵後，孫殿英用了兩天兩夜的時間，都找不到地宮洞口的位置，後來抓了修建陵寢的的老旗人，威逼利誘，「你不告訴我們，就把你剛生的兒子殺了，這個老旗人沒有辦法了。所以只能告訴他。」

▲▼慈禧,慈禧陵,定東陵,清東陵。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲慈禧帝陵地宮口仍留下當時盜軍破壞的痕跡。（圖／記者蔡儀潔攝）

盜軍打開定東陵石門後，劈砍外槨、撬開內棺，相傳棺中西太后面貌如生，手指長白毛寸餘。清朝遺族代表來善後時，發現慈禧遺體倒伏在棺蓋上，長髮散而不亂，「上半露體，下半有袴有襪，襪已將脫」。

聊完盜墓歷史，佳月感慨，當年慈禧的定東陵大殿可以說是金碧輝煌，現如今只能想像被盜前的場景了。

▲▼ 清東陵,裕陵,乾隆。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲裕隆地宮。（圖／記者蔡儀潔攝）

淒慘百倍的裕陵地宮

葬有乾隆皇帝和2位皇后、3位皇妃的裕陵地宮，情形淒慘百倍。佳月介紹，現在地宮僅能看到4個棺木，少的2個是孝賢純皇后（富察氏）和孝儀純皇后（魏佳氏，即民眾熟知的令妃），當時她們被批劈棺揚屍得太嚴重，已經無法拼湊，因此被清出去了。

據親歷者劉人瑞記描述，持燈進入地宮，見有白骨數節浮於泥水之中。《耆齡日記》記載，「棺槨顛倒，衾禭堆積，骸骨散亂，到處皆是」。

專家介紹稱，重斂時6個人只找到4個頭骨，屍骸全碎，有一棺槨就壓在石門下，從中找出一具頭骨，骨骼較大而判斷是乾隆顱骨。

孫殿英因此次盜墓被稱為「東陵大盜」，多個文化團體、皇室後人等紛紛要求蔣介石嚴懲。孫殿英發現事態嚴重後開始行賄，將慈禧口中含的寶珠送給宋美齡，最寶貴的九龍寶劍送給蔣介石，最終此案不了了之。

被挖了祖墳的「末代皇帝」溥儀最終自行將被挖出的遺骨重新安葬，這也成為他與國民政府完全決裂的重要原因之一。隨著戰亂革命頻發，清東陵之後再度遭多次盜掘，直至1952年清東陵文物保護所成立，盜墓現象才被遏制。

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