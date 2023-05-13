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古墓世界／好東西都被帶到地下！　漢武帝「外葬坑」就挖出驚人寶物

記者蔡儀潔／陝西報導

厚葬是中國墓葬文化的最典型特徵，而漢代厚葬之風更是盛行。漢武帝劉徹長眠的茂陵，是西漢諸帝陵中最大的一座。茂陵博物館館長田暉向《東森新媒體ETtoday》表示，1號陪葬墓外葬坑出土「鎏金銅馬」就被封國寶級文物，「「大家想一想，茂陵陪葬墓的外葬坑就出土國寶級的文物，那帝陵陵園地下埋葬的，會是什麼樣的寶貝...。」

▲▼ 陝西,茂陵,漢武帝。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲茂陵博物館館長田暉。（圖／記者蔡儀潔攝）

「事死如事生」下的厚葬

中國古代講究「事死如事生」，上至皇帝下至百姓，對墳墓的安置均格外重視，厚葬之風盛行，並逐漸形成複雜的祭祀禮儀制度。

西漢帝陵一般附近都設有陪葬坑，大多為磚砌或土坑，陪葬品則主要分為實用物與明器兩種，其中明器以各種陶俑為大宗，西漢京師有專門機構負責生產。當時，有的達官顯貴為了儲備陪葬物品，甚至違禁購買皇室的工官產品。

因此有說法認為，古人留給後人的地上文明不一定是最好的，很多好東西都被帶到地下藏起來了。

▲▼ 陝西,茂陵,漢武帝。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 茂陵佈局。（圖／茂陵博物院提供）

▲▼ 陝西,茂陵,漢武帝。（圖／記者蔡儀潔攝）

西漢第一帝陵「茂陵」

茂陵是西漢時期規模最大、最具代表性的一座帝陵，位於陝西省興平縣，總佔地面積66平方公里，陵園的正中央為「正方形覆斗狀」（形狀為截去尖頂的四方錐體），底部邊長230公尺，頂部邊長40公尺，高46.5公尺，從空中俯瞰就像金字塔群一般。

漢武帝在位54年，陵墓修造了53年，到下葬時，陵園中的樹已經可以合抱。田暉介紹，茂陵是修建時間最長帝陵，「在西漢時期皇帝一上任就開始修陵墓，現代人認為這多不吉利，但當時認為，陵修的越早，龍椅坐的時間越長我越長壽。」

茂陵還是陪葬坑最多、陪葬品最豐厚的帝陵之一。在當時，死後能進入陪葬墓區，為死去的皇帝終生陪葬是一種榮耀。

田暉表示，茂陵的陪葬墓共123座，有皇親國戚、有功之臣，地位越高距離越近，例如茂陵西北約0.5公里處為寵姬李夫人墓、東邊為霍去病墓，西鄰衛青墓，現在的茂陵博物館之所以修建在霍去病墓基礎上，是為了保護帝陵地下文化遺產。

▲▼ 陝西,茂陵,漢武帝。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲茂陵出土的文物。（圖／記者蔡儀潔攝）

國寶級陪葬品

帝王陵墓越往前，陪葬品價值越高。茂陵博物館保存了發現的時代最早、保存最完整、最具藝術價值的大型石雕，其中12件是國寶級文物。

▲▼ 臥牛。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲石刻石牛。（圖／記者蔡儀潔攝）

田暉介紹，石刻中深受喜愛的是微笑的「石牛」，它長2.6公尺寬1.6公尺，由於霍去病戰無不勝，使大漠以南無復烽火，石牛安鄉溫馴的模樣象徵了當時對和平的嚮往，現在它還有個綽號，叫做陝西「萌牛」。

▲▼ 陝西,茂陵,漢武帝。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲茂陵博物館的鎮館之寶是「鎏金馬」。（圖／記者蔡儀潔攝）

茂陵博物館的鎮館之寶是「鎏金馬」，1981年5月農民平整土地時發現，以漢武帝最愛的汗血寶馬為模特，通體銅鑄鎏金，而且是空心的。

田暉指出，這個「鎏金馬」在地下埋了超過2100年，出土時沒有做過任何修復，卻依然金光燦燦，可以想像2000多年前的鎏金技術達到了非常先進的程度。

據記載，鎏金是自先秦時代即產生的傳統金屬裝飾工藝，相當於現代的鍍金技術，是把金和水銀合成的金汞劑，塗在銅器表層，加熱使水銀蒸發，使金牢固地附在銅器表面不脫落。

田暉感慨，這個「鎏金馬」其實是出自於茂陵1號陪葬墓的1號外葬坑，現在基本認定是漢武帝姊姊「平陽公主」的陵寢，「大家想一想，茂陵陪葬墓的外葬坑就出土國寶級的文物，那帝陵陵園地下埋葬的，會是什麼樣的寶貝...。」

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