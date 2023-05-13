古墓世界／陵、冢、墓、墳用法大不同　諸葛亮墓竟曾是「黃土包」

記者蔡儀潔／陝西報導

陵、冢、墓、墳，均指人死後的長眠之地，但蘊含的禮法內容卻有所區別。位於陝西定軍山腳下的「武侯墓」是諸葛亮的墓穴。據工作人員介紹，諸葛亮曾交代，自己的後事要像對待老百姓的墳頭一樣簡單和普通。

▲諸葛亮是三國時代乃至中國古代歷史上最著名的謀士之一。（圖／記者蔡儀潔攝）

人類自從有靈魂的觀念後，喪葬禮儀延續千年，各個階層對陵墓都是精心構築。《水經注·渭水三》中提到，秦名天子冢曰山，漢曰陵，官吏稱墓，百姓為墳。

▲諸葛亮的墓呈「覆斗形」。（圖／記者蔡儀潔攝）

按《葬律》記載，西漢時期已初步形成內容詳備的墓葬等級制度。依律文「墳大方十三丈，高三丈」，列侯墓呈現「覆斗形」，墳丘形狀多為方形，也有圓形或橢圓形。祠堂部分則為方形，以頂部為準，每邊長度約13公尺。

位於陝西勉縣的「武侯墓」是三國蜀國丞相諸葛亮的長眠之地，始建於蜀漢建興十二年（公元234年）。

據介紹，武侯墓佔地面積約24萬平方公尺，陵墓為覆斗狀，高4公尺、直徑20.4公尺、長64公尺。墓園內中軸線貫穿山門、拜殿、大殿、墳亭、墓冢、崇聖祠、東西廂房、南北道院；建築坐南朝北，呈東西走向，寓示為「永懷西蜀、興復漢室」之意。

「當時下葬時，遠沒有我們今天看到的墓這麼大，就是一個很小的黃土包。」武侯墓工作人員向《東森新媒體ETtoday》表示，諸葛亮臨終時留有遺言，將他葬於漢中定軍山下且一切從簡，墓冢只容下一口棺木大小，入殮時穿著平常衣物，亦不需任何陪葬物。

▲武候墓碑前擺放了一排排花束。（圖／記者蔡儀潔攝）

現如今的武侯墓氣派許多，而這是敬重諸葛亮的後人們，包括子孫後裔將此修建起來。清明節祭祀諸葛是陝南人的傳統，當地會舉辦「諸葛武侯清明祭祀大典」，祭祀內容在遵循古禮傳統的同時，沿襲祭掃傳統。另外，亦有許多人前來焚香燒紙，還有許多人帶上鮮花來祭拜。

墓碑前一排排的花束中，還能看見手寫小卡片，寫著「孔明先生...人生時常面臨迷茫選擇，願借先生之光，照亮前路，找到心中的答案」，可見諸葛亮的精神在當地影響深遠。

▲蔡倫長眠之地。（圖／記者蔡儀潔攝）

除一代名相外，有重大貢獻的官員亦受到後人緬懷。陝西漢中市洋縣埋葬了造紙術的發明人蔡倫，墓祠佔地2萬多平方公尺，其中墓地約佔3000平方公尺，封土同樣為「覆斗形」，高約7公尺、長30公尺、寬17公尺，是漢中境內兩漢三國時期最大的一座名人墓塚。

資料顯示，蔡倫13歲時被閹割後淨身入宮，後來擔任尚方令，並開始改進當時的造紙技術，用樹皮、破布、麻頭和魚網等廉價之物取代縑帛製紙，大幅降低造紙成本。

蔡倫之後被封為龍亭侯，人們都把紙稱為「蔡侯紙」。然而，蔡倫在捲入宮鬥後受誣陷服毒自殺，東漢和平元年（公元151年）朝廷為其平反昭雪，官方為其整修陵墓。