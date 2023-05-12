防止不可預期停電及設備故障影響救災　南消119指揮派遣系統加強因應

▲為了因應不可預期大規模停電或設備故障損壞，維持119受理民眾報案派遣功能正常，台南市119擬出最佳防範策略。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全球大型複合式災害發生頻率日益增加，對民眾危害也擴大，台南市消防局119救災救護指揮中心，受理民眾報案第一線肩負責任重大，但萬一發生不可預測之大規模停電或機房設備線路當機故障，如事先沒有因應對策，會造成無法受理派遣而影響搶救時機，造成人民生命財產損害。

為了因應不可預期大規模停電或設備故障損壞，維持119受理民眾報案派遣功能正常，台南市119擬出最佳防範策略，首先就是建立基本的電力儲備設施（如緊急發電機、UPS），當大規模停電時，會優先使用UPS臨時供應電源，並同時啟動緊急發電機，提供足夠電力直到台電電力恢復為止，所以在基本備用電力供應設施方面是完備不致缺乏的。

另為防範119指派系統設備發生故障損壞時，整個系統當機故障，而無法使用，消防局擬定同地備援與異地備援機制，以因應系統當機故障，所造成無法受理派遣案件之問題：一、同地備援：在總局119指派系統機房除了實體主機，並裝有虛擬主機，如果實體主機發生異常，系統會透過本身虛擬主機立即自動轉換至其他實體主機繼續運作，以確保119指派系統不中斷。

另外，針對無法虛擬化的實體主機設備(例如電話交換機等)，則採實體備援作法，除主機設備備援，且進線線路也採雙線路備援。此外，另備有多線市話做為第二道備援機制，當民眾報案無法正常進線，則立即將系統切換為市話線繼續受理民眾報案勤務。二、異地備援：當永華區119指派系統發生區域性大規模災害，導致全面性中斷而無法受理派遣之情況下，會立即啟用新營區119民治備援機制，其備援中心總共可開設3席指揮派遣席次，隨時備用受理派遣任務，以維持本局受理民眾報案與救災救護派遣勤務正常運作。

消防局長李明峯指出，台南市民眾各項救災救護案件，必須依賴「119指揮派遣系統」來受理及派遣，萬一發生大規模停電及設備故障，如果沒有擬定因應對策，保持系統正常功能，必會造成案件無法受理及派遣，而導致民眾生命財產受到重大損失，所以119指派系統儲備電力足夠及備援機制，可以說非常重要。

消防局除了永華區119指揮派遣中心，更設立新營區119民治備援中心，隨時擔任著備位指揮派遣之重要角色，平時除了委請廠商定期實施系統設備維護外，每月皆排定指揮中心執勤員輪流至該民治備援中心進行119受理報案及指揮派遣演練，期能透過演練與整備，讓受理派遣更加順暢，以確保人民生命財產安全。