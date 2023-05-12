居安思危不懈怠　南消二大隊強化大量傷患搶救演練！

▲台南市消防局第二救災救護大隊於，在下營區康寧護理之家辦，理企業自主防災暨搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鑒於近期台中捷運遭吊臂壓毀及南韓梨泰院人群推擠等重大災害事件發生，為強化消防人員對此類大量傷患搶救應變能力，台南市消防局第二救災救護大隊於12日在下營區康寧護理之家辦，理企業自主防災暨搶救演練。

本次演練出動各式救災車輛15部37人，演練內容由康寧護理之家啟動自衛消防編組，利用廣播進行通報並向消防單位請求支援，另確認火警位置進行初期滅火及避難引導；消防局針對災害狀況進行滅火攻擊、人命搜救、住民疏散引導、火場安全管制、火場快速救援RIT及啟動大量傷病患機制，過程逼真。

此外，結合E化救護系統、大傷檢傷環（拍拍尺）和QR碼，將災害現場傷病患資料，傳送給救災救護指揮中心及各急救責任醫院，透過分流、繞道等後送方式，將病患有效送至適當醫院，有助提升病患痊癒率。

消防局局長李明峯表示：「天有不測之風雲，人有旦夕之禍福」，大量傷病患事故，隨時都有可能發生。因此，時時自我精進救護技能，透過平時紮實的訓練，遇事才不會手忙腳亂，給市民最好的救護品質。此外，消防局也在市長黃偉哲大力支持下，提升救護應勤裝備，如自動心肺復甦機、十二導程監測儀、骨針等高階器材及醫材，大大提升到院前的急救成功率，共同為保護市民健康與生命一起努力。

第二救災救護大隊長王騰毅表示，由於災害類型日趨複雜，消防救災所需面對的挑戰也日趨嚴峻。以本次演練啟動大量傷患機制而言，決策重點包括：事故現場的評估通報、任務分配、檢傷分類、急救處置與後送決定。唯有透過不斷精進及訓練，以訓代戰，當實際事件發生時方能冷靜應對。