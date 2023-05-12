美和科大272護理生加冠典禮　校長王建臺：期許護理系上下一心

▲美和科技大學護理系辦理加冠典禮 。（圖／美和科大提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣美和科技大學護理系於5月11日下午辦理加冠典禮，今年接受加冠的有日間部及進修部四技二年級、五專二年級學生，共計272名，其中有男護生49人、女護生223人。

接受加冠的男、女護生在典禮中宣誓效法南丁格爾奉獻服務的精神，由護理系師長為每一位護生戴上護士帽、別上胸章，象徵護理的傳承與殷切的祝福，氣氛莊嚴而溫馨。

護理系主任蘇英華說，加冠典禮是護理系的年度盛事，透過加冠典禮的儀式，可使護生體察本身的專業職責與使命，從而更積極投入護理專業的學習，並懂得以溫暖的愛心、耐心去照護病人及其家屬。

加冠過程中，加冠生身著實習服依序上台，在蘇主任帶領護理專業老師群，依序為女護生戴上護士帽、為男護生別上胸章。加冠完成後，全體加冠生舉手宣讀南丁格爾誓詞，銘記白衣天使的聖潔使命與奉獻精神。接著進行傳光儀式，由蘇主任在南丁格爾肖像前點燭引光，傳遞給現場的老師及加冠生，象徵護理專業與人文精神的傳承，也代表著護理系全體一心，帶領所有學生一同進步成長，開創永續繁榮的未來願景。

校長王建臺期勉護理系上下一心，「美而有禮，和而好學」的美麗風景一直都在，只要大家持續努力灌溉、細心呵護，相信美和這棵大樹會永遠屹立不搖。也期盼在未來的專業道路上，護理系師生都能秉持良善的心，一起認真做對的事，並將所學所能持續貢獻於護理專業領域，共同為守護社會大眾的健康而努力，持續擦亮美和護理的金字招牌。