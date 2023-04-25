111學年度大專撞球錦標賽　4／26~30屏東美和科技大學開打

▲大專撞球賽徃26日起美和科技大學開打 。（圖／美和科大提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

中華民國大專校院111學年度撞球錦標賽將於4月26日至30日在屏東縣美和科技大學開打；為期5天的賽程，將引國內45所大專院校、410名學生參賽，預計發出68面獎牌。

26日開幕當天，邀請了到台灣撞球好手、WPBA加拿大公開賽女子10號球金牌國手陳佳樺出席開場，預期將成為現場焦點。

這次是以常見的落袋球之一的「九號球」進行比賽為主，主要規則就是要將9號球打進袋者獲勝，母球需要先碰到檯面上數字最小的子球，才可以去碰到其他的子球。無規定進袋的順序及位置，只要打進九號球即獲勝。選手可以持續出杆直到失誤或犯規，才會讓另一方選手出杆。

校方指出，國內大專校院撞球運動蓬勃發展，歷屆的大專撞球錦標賽也成為優秀選手的競技場，歷年培育出相當多的撞球國手，如曾經名列世界排名第一的柯秉逸、柯秉中兄弟檔，2017世大運金牌魏子茜等。而剛獲得WPBA加拿大公開賽女子10號球金牌國手陳佳樺，也將代表宏國德霖科技大學參加女生10號球個人賽項目。

美和科技大學校長王建臺表示，該校推動撞球運動不遺餘力；而為了承辦這次賽事，斥資打造符合世界盃撞球錦標賽等級場地，設置21檯符合全國運動會撞球項目比賽等級球檯，使用世界盃撞球錦標賽等級比賽檯布以及亞洲盃撞球錦標賽等級比賽用球，裁判也是由全國撞球總會指派國家級撞球裁判執行賽事工作，並採用最先進的電子賽程系統及線上即時成績查詢系統，這將是一場高規格與高水準的撞球比賽，歡迎各界參與指導。