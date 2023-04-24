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人妻「獻身校長」換兒進明星學校　還罵丈夫：為孩子受委屈算什麼

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲人妻「獻身校長」換孩子進入明星學校，綠帽夫知情後崩潰。（圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者趙蔡州／綜合報導

大陸微博近日流傳一組對話截圖，內容是一名人妻為了讓孩子就讀明星學校，決定「獻出肉體」服務校長，綠帽夫知情非常崩潰，當場與她大吵並要求離婚，甚至要找關係舉報校長，氣得她大罵老公，「別幼稚好了嗎，作為一個家長，為孩子受點委屈算什麼」。

▲▼地方媽媽幫兒擠進明星學校　獻母愛「肉體服務校長」鹹濕曝光！還罵綠帽夫：不懂為孩委屈。（圖／翻攝自微博）

▲人妻與學校校長的對話截圖。（圖／翻攝自微博）

對話截圖可以看見，人妻為讓兒子就讀明星學校，不惜與學校校長發生性關係，不料事後校長卻食髓知味不斷糾纏，甚至私訊她暗示說，「你來我辦公室談」、「想回味一下」、「名額很緊張」，我只能說盡力幫你」等，雖然成功讓兒子進入該學校就讀，但校長的糾纏讓她不堪其擾，讓她決定向丈夫坦白這件事。

不料綠帽夫知情後當場崩潰，完全無法接受老婆的行為，甚至要求和老婆離婚。人妻則嗆老公說，「我這叫出軌，我為了兒子、為了家庭，做這麼多，你以為我願意跟他搞，我是為了誰」、「別幼稚好了嗎，作為一個家長，為孩子受點委屈算什麼？」

人妻最後向老公道歉，希望雙方各退一步，但老公仍無法接受，並對她說「怎麼退，你讓孩子退學，跟那XX（校長）斷絕來往，我已經在找關係舉報他」，她聽了則反罵「付出這麼多，好不容易都上了，現在你說退學」，老公最後則說，「為了給孩子上學，你就上床，臉都丟完了！」

▲▼地方媽媽幫兒擠進明星學校　獻母愛「肉體服務校長」鹹濕曝光！還罵綠帽夫：不懂為孩委屈。（圖／翻攝自微博）

▲▼地方媽媽幫兒擠進明星學校　獻母愛「肉體服務校長」鹹濕曝光！還罵綠帽夫：不懂為孩委屈。（圖／翻攝自微博）

▲人妻向老公坦承事件後，老公完全無法接受，揚言要舉報該校長。（圖／翻攝自微博）

事實上，這一組對話截圖2019年就在大陸微博瘋傳，當初也引發大陸網友熱烈討論，直到近期再次被人轉貼掀起話題，有人說，「只有一次，有些東西能有嗎」、「老公真的可以離一離了，今天為了學校可以有1次，未來可以有無數次」、「讓人心痛」、「這種環境還讓人生二胎三胎」。

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人妻「獻身校長」！換兒進明星學校　綠帽夫崩潰

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