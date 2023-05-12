混進部隊餐廳「偷吃114次晚餐」！　日26歲自衛官停職12個月

▲日本一名自衛官偷吃部隊內的伙食，因此被停職12個月。（示意圖／明野駐屯地臉書）



記者王佩翊／編譯

日本三重縣陸上自衛隊明野駐屯地一名自衛官長期偷吃餐廳伙食，因此被罰停職12個月。該名自衛官在未支付伙食費的情況下，偷吃達114餐，總金額高達4萬1000日幣（約新台弊9349元）。對此，他本人則表示，因為自己準備晚餐太麻煩才會偷吃，而在接到處分後，他也主動提出離職。

根據《日本放送協會》報導，該名26歲的3等陸尉隸屬陸上自衛隊中部地區航空隊，並被派駐於三重縣伊勢市的明野駐屯地。然而他卻在2021年3月至2022年4月間，在沒有事前申請且未支付伙食費的情況下，擅自在駐屯地內的餐廳用餐，前後一共偷吃了114餐。

根據明野駐屯地規定，如果要在營內餐廳用餐，必須事先申請，同時會從當月薪資扣除伙食費。然而該名陸尉就這樣持續偷吃晚餐長達1年多，直到2022年相關行為被其他隊員揭發後，違法情事才被調查。

陸上自衛隊經調查後，確認他偷吃114餐，總價4萬1000日幣（約新台弊9349元），12日正式對他祭出停職12個月的懲處。而他本人在接到懲處後，也向隊內提出離職意願。對於偷吃的動機，他則表示，單純是因為在隊內準備晚餐太麻煩。