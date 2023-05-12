大阪公廁遭反鎖！　日警破門驚見大垃圾袋內「塞成年男屍」

▲警方到場後隨即封鎖現場。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本大阪一間公廁12日中午發現一具不明男屍，清潔人員原本要進行打掃作業，卻發現廁所遭到反鎖，驚覺有異，通報警察。警方到場後破門而入，發現廁所內有一個巨大的垃圾袋，打開一看才發現一具疑似成年男性的屍體。目前警方仍在調查死者的詳細身分以及相關案情。

根據《共同社》、《產經新聞》報導，大阪府大阪市一名清潔人員12日中午12時半左右，一如往常前往東成區東小橋2丁目一間公園內的多功能廁所進行清掃作業，沒想到卻發現廁所的門被人從內部反鎖，但經確認後無人回應，因此便聯繫附近派出所。

派出所員警抵達現場後，破門而入，卻在廁所內發現一個裝著東西的大型塑膠垃圾袋，而將垃圾袋打開後，便在裡面發現一具疑似成人的屍體。員警隨即撥打119，警消趕往現場後，當場確認死者死亡。

根據初步判斷，遺體上並沒有被刺殺等明顯外傷，不過死者的詳細身分與死因仍待調查。警方到場後也隨即用藍色塑膠布覆蓋整座公廁。據悉，被棄屍的公廁就位在商店街附近，而距離最近的車站也只有400公尺。