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民進黨打政績牌反擊國民黨　去年電話詐騙通報減30%

▲▼民進黨發言人張志豪、卓冠廷及律師黃帝穎召開「侯友宜說清楚講明白」記者會。（圖／民進黨提供）

▲民進黨發言人卓冠廷。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文執政即將滿7周年，國民黨智庫、國家政策研究基金會11日舉行記者會批評蔡政府施政表現，指高達9成5民眾感受到物價上漲、超過6成民眾認為治安變差。對此，民進黨發言人卓冠廷舉出實際政績數字表示，政府從源頭打詐，去年已經減少30%的電話詐騙通報案件；綠能建設年均成長率以44.2%的水準，大幅領先日、韓的12.1%及32.5%。

國民黨智庫、國家政策研究基金會今天上午「520蔡政府施政總體檢」民調發布會，調查結果顯示，高達95.6%民眾感到物價上漲、超過3分之1的民眾覺得家庭經濟狀況變差；在能源政策方面，民調顯示將近55％的民眾不接受大規模農地種電，另民眾恐懼空氣污染，53.6%不接受提高火力發電；與退休生活關係密切的勞保年金，近6成民眾擔心領不到；詐騙猖獗，超過6成民眾認為治安變差；蔡英文任內的兩岸關係，超過7成民眾認為變差，超過一半以上的民眾擔心兩岸發生重大衝突或戰爭；在施政滿意度方面，則有48.6%民眾不滿意蔡英文總統的施政，不滿意度高於滿意度。

卓冠廷表示，缺乏事實根據的攻擊和惡意批評，對國家社會沒有幫助，過多的政治口水和抹黑造謠，更失去最大在野黨應有的風範，令人遺憾，民進黨政府執政以來，始終以照顧弱勢、傾聽民意、實現公義社會為目標，積極推動建設，促進經濟平穩發展，戮力以赴，都有具體實績，國民黨為選舉考量，一路抹黑、抹煞民進黨政府與國人的努力成果，只會阻礙國家進步。

卓冠廷表示，因俄烏戰爭僵持、氣候異常、歐洲多國罷工等外部因素，導致全球通膨風險持續，連帶影響物價，行政院籌組穩定物價小組，持續落實多項穩定物價措施，如缺蛋議題，在跨部會的積極因應下，缺蛋問題已趨緩，也協調通路商設置平價優惠專區，讓消費者選購平價或未調漲商品，儘管各國物價相比台灣上漲幅度更高，如鄰近的新加坡及韓國，但民眾實際感受最重要，民進黨執政也推出減稅，讓民眾負擔更輕，相關津貼不符合物價者，今年也會跟隨CPI消費者物價指數調整。

民進黨提打詐政績　去年減少30%的電話詐騙通報案件

卓冠廷說，針對改造槍枝及打詐，民進黨2020年《槍砲彈藥刀械管制條例》修法，擴大管制模擬槍並提高刑責，並加強空包彈審查規定與流向管理，2018年修法前模擬槍改造之非法槍枝計1061支，去年底已下降至658支，修法後執行有一定成效，槍擊案件數自2019年逐年下降，而今年至今新北市發生之數件重大槍擊案件，警政署與新北市政府積極偵辦，也請新北市政府徹查。

卓冠廷說，打詐方面，民進黨執政推出打詐5法修法包括《個人資料保護法》、《洗錢防制法》、《證券投資信託及顧問法》、《人口販運防制法》及《刑法》的修正，刑責提高遏止犯罪。從源頭阻攔，政府也與電信業者合作，將詐騙電話阻攔境外打不進台灣，一天可阻攔高達10萬通。和前年比起來，去年已經減少30%的電話詐騙通報案件，今年與電信業者合作將更有效自源頭阻攔。

卓冠廷指出，民進黨執政後全力推動社會住宅，馬英九執政8年，社宅平均每年僅增加1000多戶，數量極少；民進黨執政截至今年4月底，包含既有、新完工、興建中及已決標待開工的直接興建社宅共7萬3225戶，包租代管社宅累計媒合6萬6910戶，合計已超過14萬135戶，8年20萬戶社會住宅的目標可依序達成。

民進黨提綠能政見　反問國民黨：核電廠要放在哪裡？

在推動綠能發展方面，卓冠廷表示，國民黨執政後期，供電狀況逐漸惡化，供電警戒天數每年增加，2016年還迎來創10年新低的供電黑燈警戒，反而是民進黨上台後努力改善，才迎來一波連續663天供電綠燈的佳績。國民黨能源治理不如人，只想核電但地方縣市長面對一縣市一核電廠卻不敢表態，請問國民黨的核電廠要放哪裡？

至於電力儲備，卓冠廷強調，民進黨比國民黨做更多，相較於馬政府只核定了3.1GW的電力建設，民進黨執政至今已核定18.4GW的容量，不只奠定了穩定供電的基礎，足以支持民生用電及台商回流帶動的經濟發展，還將以傳統電力系統為主的發電結構，逐漸轉向符合國際趨勢的綠能，協助外銷產業取得綠色供應鏈的門票。國際再生能源總署（IRENA）的統計說明，台灣的再生能源發展速度在亞洲及世界都是領先的前段班，台灣的綠能建設年均成長率以44.2%的水準，大幅領先日、韓的12.1%及32.5%。

民進黨提勞保政見　4年挹注勞保基金1470億元

針對勞保永續，卓冠廷強調，挹注勞保財務，蔡政府1470億元，但馬政府0元。民進黨政府具體改善勞保財務困境，從2020年開始撥補200億元，之後每年撥補220億元、300億元，今年450億元，加上疫後特別預算300億元，4年來總共挹注勞保基金1470億元，並承諾明年撥補1000億元，撥補是爭取時間要獲得社會共識才能進行改革。反觀國民黨，對於勞工的制度性改革付之闕如。

最後，卓冠廷呼籲，為了國家長治久安，請國民黨全力督促14個藍營縣市首長，在社宅、能源、治安等政策推動多用心，勿擺爛拖延，中央地方共同合作，施政持續努力，才能讓人民幸福有感。

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