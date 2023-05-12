郭台銘成非綠共主？　黃暐瀚斷言：藍營硬徵召侯友宜恐出事

▲新北市長侯友宜出席市政總質詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

鴻海創辦人郭台銘積極爭取代表國民黨參選2024總統，除了舉辦多場大型造勢活動外，近期更狂打BNT疫苗議題。資深媒體人黃暐瀚11日指出，郭台銘最新三腳督民調已小幅超車新北市長侯友宜，若國民黨硬是徵召侯，恐怕很快就會出事。他也強調，在總統府、民進黨、行政院都在罵郭台銘的情況下，非綠選民就會發現郭台銘才是共主。

中華亞太菁英交流協會11日公布總統大選最新民調，結果顯示，民進黨總統參選人賴清德的聲勢仍然在2024大選中獨走，對上侯友宜、民眾黨主席柯文哲，支持度分別是35.2%、24%、25.6%；而若國民黨派出鴻海集團創辦人郭台銘，賴、郭、柯民調分別是33.8%、26.2%、24.4%。

針對民調，黃暐瀚分析，郭台銘聲勢正在往上衝，而且很可能在17日之前就會出現他在三腳督中超車侯友宜的民調，選舉是票多的人贏，為了票多願意委屈自己，那他支持度就自然會往上升。郭台銘現在非常想贏，從他接地氣地自稱「阿銘」，就知道他想要有土味。

黃暐瀚指出，侯友宜對上賴清德、柯文哲支持度是24%；郭台銘對上賴清德、柯文哲支持度則是26.2%，如果郭台銘在三腳督民調中比侯友宜高的話，說實在若國民黨17日硬是徵召侯友宜，恐怕很快就會出事。

黃暐瀚強調，郭台銘最大的仇恨值來自於韓粉，他現在跟前高雄市長韓國瑜道歉，並與韓粉和解，連當初罵郭台銘罵最兇的中天新聞台被判勝訴後，郭台銘也馬上發文說會努力恢復被撤照的電視頻道。由此可知，郭台銘正在和中天、韓粉示好，就是哪裡有票哪裡去，什麼事情都做了，最重要的BNT疫苗與兩岸攸關人命的牌也打了，而在總統府、民進黨、行政院都在罵郭台銘的情況下，非綠選民就會發現郭台銘才是共主。