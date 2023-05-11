賴清德新發言人曝光？　競總未證實：還在討論中

▲陳世凱、戴瑋姍、趙怡翔被點名為發言人人選。（圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

2024總統選戰即將開打，民進黨總統參選人賴清德近日延攬三立電視台前主播郭雅慧加入競選團隊，有媒體11日報導，賴團隊將再新增3位發言人，分別是新北市議員戴瑋姍、台北市議員趙怡翔及台中市前議員陳世凱。不過，賴清德辦公室稍早並未證實僅低調回應，有討論發言人人選，但還在討論，都沒有定案。

有媒體今日報導，賴清德辦公室將再新增3位發言人，分別是頗具曝光度和聲量的戴瑋姍、趙怡翔、陳世凱等3人；不過，戴瑋姍澄清說，「沒有接獲通知，我今天才剛結束總質詢」，趙怡翔也低調回應「沒有評論」，陳世凱亦未證實。

對此，郭雅慧稍早答覆媒體提問時並未證實，她表示，發言人人選還在討論中，尚未定案。

賴清德競選總部近日在總部1樓舉辦開工拜拜儀式，包括民進黨秘書長許立明、賴清德競選總幹事潘孟安、信賴台灣願景協會秘書長陳金德、民進黨前主席卓榮泰等核心「幹部」都現身。據悉，競選總部近期盤點人事，辦公室也開始裝修，在競選時程方面，在6月底前全台「信賴台灣之友會」陸續成立後，7月開始將成立各區後援會，8、9月開始將陸續成立各縣市及立委選區的聯合競選總部。