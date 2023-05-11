影／賴清德QA影片回應網友　踩鐵釘塗「牛油」本尊是它們

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德迎戰2024總統選戰，近來積極透過Line官方帳號、短影音與支持者互動，更開通個人YouTube頻道，推出「看見，賴清德」系列影片。賴清德11日晚間再度透過YouTube頻道釋出「不穿西裝可以嗎？賴清德親自解答網友疑問」影片，曝光小時候踩鐵釘塗「牛油」，其實是凡士林混合磺胺藥製程的一種藥。

▲賴清德拍影片回應網友提問。（圖／翻攝自YouTube／賴清德）

賴清德今晚透過YouTube頻道釋出「不穿西裝可以嗎？賴清德親自解答網友疑問」問答影片，他在簡介表示，開張不到1周就突破萬人訂閱，但頻道剛上路，有許多地方都需要「賴好友」的幫忙，謝謝大家熱情地給他意見，他都有看到、也特別蒐集起來，做成了這集QA企劃。

有趣的是，賴清德在影片中與競選團隊發言人郭雅慧一起回應支持者的提問，對於有支持者建議可以不穿西裝拉近與民眾的距離，賴笑說，因為工作上的關係，基於禮貌和尊重，很多場合都必須穿西裝，不過，他在家裡一定是穿牛仔褲、T恤或POLO衫，因為過去當醫生，在醫院或參加學術會議，又或者當立委開會，當市長、行政院長都必須參加很多正式的場合，必須穿西裝，「大家的意見很好，我會來改進（突破尺度）」。

還有網友建議，賴清德不妨開發軟性題材，對此，賴清德笑說，他會做菜，以前媽媽常常去外面工作，因此兄弟姊妹每個人都會煮，例如番茄炒蛋、炒茄子都是他的拿手好菜；另對於網友好奇賴清德小時候踩鐵釘塗「牛油」的故事，賴說，牛油是一罐藥的稱呼，和「牛油」一點關係也沒有，直到他當醫生時才知道，牛油是凡士林、磺胺藥的稱呼，把黃色消炎藥面攪在凡士林裡變成一大罐製成。