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民調／47%民眾不樂見民進黨2024繼續執政　僅新北、高雄多數樂見

▲▼5月國政民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲5月國政民調。（圖／台灣民意基金會提供）

記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會12日公布最新國政民調，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，42%樂見2024民進黨繼續執政，47%不樂見，若從地方縣市分析，僅高雄、新北多數樂見。台灣民意基金會分析，不樂見者比樂見者多5.6個百分點。這項發現傳達了一個重要的訊息，經過總統蔡英文7年執政，目前多數台灣選民傾向不讓民進黨贏得2024總統大選。

台灣民意基金會12日發表「國人是否樂見2024民進黨繼續執政」即時民調。結果發現：19.7%非常樂見，22%還算樂見，19.5%不太樂見，27.8%一點也不樂見，9%沒意見，2.1%不知道、拒答。

若和年齡層交叉分析，25-64歲選民過半數不樂見2024民進黨繼續執政，20-24歲樂見與不樂見旗鼓相當，65歲及以上則是一面倒樂見。更具體地講。

第四，從政黨支持傾向看，民進黨支持者中91%樂見，5.8%不樂見，國民黨支持者中11%樂見，81%不樂見，民眾黨支持者中12%樂見，87%不樂見，時代力量支持者中51%樂見，34%不樂見，台灣基進支持者80%樂見，15%不樂見，中性選民中26%樂見，43%不樂見。

若和傳統台灣地緣政治角度看，過半數選民不樂見民進黨2024再度執政的地區有台北市、桃竹苗、中彰投和基宜花東金馬，多為藍營優勢區，新北市和高雄市是多數樂見，雲嘉南則是樂見與不樂見旗鼓相當。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析，山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。

訪問期間是2023年5月8-9日兩天，對象是以全國為範圍的二十歲以上成 年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1076人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。

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