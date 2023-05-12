星宇、三總事件「揭台人劣根性」　她犀利轟：台灣最好欺侮的是人

▲內湖三總神經科主治醫師顏尚易遭病患揮拳攻擊，怒告施暴者傷害、違反醫療法。（圖／翻攝自臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

對於最近星宇航空延誤及三總醫師被巴事件，資深媒體人王瑞玲有感而發，最讓她不以為然的是涉事人的態度，而態度往往反映出一個人的水準，「事情發生時，絕對不是大聲、嗆聲、動手就會解決！」

王瑞玲指出，張國煒處理JX-800航班乘客問題時，展現了正確的態度，讓乘客獲得退費、微熱山丘鳳梨酥和安全返回台灣的待遇，「即使遇到調度問題，也應該優先確保乘客安全返回台灣，之後再由民航局進行處理和調查。」

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她直言，「我挺的是台灣的飛機和空服人員！飛機不給飛，就大小聲，這就是台灣人對待為乘客服務的台灣飛機和空服人員的態度；我挺的是台灣的醫療和醫事人員！不給過巴氏量表就打醫師，這就是台灣人對待視病猶親的台灣醫院和醫師的態度！」

王瑞玲忍不住反問，「嗆聲飛機就可以不按規定起飛嗎？嗆聲醫師就要開給你所要求的醫療（服務）嗎？某些人就是有這種花錢就是老大的劣根性。台灣人一定要忍受台灣人的語言暴力？醫療暴力？酸民文化？」

▲空服員不斷道歉，安撫旅客情緒。（圖／翻攝自FB社團星宇航空討論區）

當然，也會有人質疑，302位乘客面對的是沒水吃藥、沒食物吃的窘境；對此，王瑞玲表示，「需要喝水的乘客是按服務鈴，不是插著口袋走來走去或站起來大聲叫罵，孩子會被嚇哭，老人也會被嚇慌，誰受得了這種咆哮的聲音，有沒有水準呀！」

她接著提到，雖然機上當時無法提供餐點，大家也不致於餓到，大部份乘客在過海關後，幾乎會在伴手禮免稅店瘋狂掃貨，而這些伴手禮都放在乘客上方的置物箱裡，真的沒食物吃，就拆開來吃呀，只是當下願不願意拆開來吃而已，「我也相信許多在留言區裡酸的人，壓根兒沒去過成田機場的候機室，那裡有一堆自動販賣機，會餓死人嗎？」