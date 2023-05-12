空姐只能穿裙、懷孕調職減薪　工會提告討250萬薪損「籲性別平權」

▲空服員工會爭取性別平權，取消空姐強制穿裙子和化妝等規定，並將討回懷孕調職薪損。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

不少國籍航空規定女性空服員要穿裙裝，懷孕不能上機調職減薪，桃園市空服員工會、長榮航空企業工會今(12日)在母親節前夕召開記者會，質疑連女警都取消裙裝規定，肩負逃生疏散旅客的女空服員卻強制只能穿裙裝，懷孕被迫降職減薪，工會將協助50名空服員追討約250萬薪資，籲國籍航空廢除性別不平等規定。

桃園市空服員職業工會秘書長周聖凱表示，連女警都取消裙裝制服規定，全台剩航空業還有服裝限制，強制空服員要穿裙子，工會已經提出申訴；全台超過8千空服員有7千個都是女性，是女性很多的一個產業，卻對女性不友善，只要一懷孕就受到打壓，薪資會減損，請產假或家庭照顧假考績也會受影響，皆已違反性別平等法。

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空服員工會常務理事李瀅表示，女性空服員一懷孕就不能上飛機，公司會提供降職減薪的職務，不同意就要留職停薪，但會沒有收入，因此大部分會接受低薪職務，薪資每月相差2千到1萬元不等，包括飛行加給和外站津貼，年資升遷和退休金也會受影響，不管升遷多高或多努力，只要一懷孕就要降職減薪，回歸後升遷也回不來，加薪也沒份。

李瀅表示，工會第一波協助4位長榮空服員提出民事訴訟，追討懷孕期間減損薪資，民事訴訟判決勝訴，資方應該返還薪資但卻上訴，目前工會接獲打算提民事訴訟人數持續增加，目前共約有50人，以每人平均減損5萬元計算，工會將協助50名女性空服員追討懷孕期間減損的250萬元。

曾因懷孕被調職減薪的空服員趙婕歡也現身指出，她懷孕當時正準備升遷，但因懷孕被調地勤，連升遷的課程都無法去上，失去升遷機會，即便小孩迄今都已經6歲，她仍無法回到應有的升遷。

▲空服員趙婕歡指出曾因懷孕被調職，薪水減少且影響升遷。（圖／記者李姿慧攝）

李瀅指出，不僅是升遷問題，航空公司對女性空服員訓練時，要求穿連身工作裝和球鞋，代表資方知道裙裝和高跟鞋不適合在逃生時指引旅客和進行程序，高跟鞋易刺破逃生艇，絲襪在火場更為危險，容易遇火融化對空服員造成傷害，除非有腳底筋膜炎等疾病才能申請穿平底鞋，且還有髮禁，連髮色和指甲顏色都有規定。

李瀅表示，目前國籍航空除台灣虎航女性空服員有褲裝外，其他包括華航、長榮和星宇航空制服設計都是裙裝。

空服員工會呼籲，航空公司應盡速廢除各項歧視和不利女性行為，這不是女性工作人員的錯，不要讓空服員母親節不快樂。

▲桃園市空服員職業工會常務理事李瀅。（圖／記者李姿慧攝）

長榮航空則回應指出，員工制服設計除考量公司整體形象及企業識別外，亦參考客艙組員工作環境及需求，設計出一套符合國際禮儀且兼具上機服勤便利性之制服。

長榮航空表示，內部相關規定亦未區隔適用對象，僅要求「客艙組員於服勤時間內應一律穿戴公司所製發之制服及配件，化妝及髮飾等亦應符合規定。」，此為一般儀容要求，即使就男、女客艙組員服裝儀容有所規定，亦屬全體客艙組員所一律遵守，此為本公司對員工一定程度之指揮管理必要之限制，所有性別皆然，與性別歧視無涉。

另外長榮航空也強調，對於懷孕客艙組員皆會尊重個人意願，依其申請安排從事地面勤務或妊娠留職停薪，產後若有撫育子女的需求，亦會依其申請安排育嬰留職停薪，相關作業皆依法辦理。