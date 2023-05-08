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阿聯酋12月才示範！他點出「星宇最可怕隱患」：學不到教訓

▲▼星宇航空台北-洛杉磯首航。（圖／星宇航空提供）

▲示意圖，與本文無關。（圖／星宇航空提供）

記者周亭瑋／綜合報導

星宇航空6日爆發航班延誤事件，多達302名旅客只能睡在東京成田機場，而星宇的處理方式也備受質疑。事實上，阿聯酋航空在去年耶誕夜前夕，就曾發生過類似問題，當時有500名乘客受到影響，而網友也不禁直言，「人類永遠學不到教訓。」

2022年12月23日，阿聯酋航空EK319航班於東京成田機場，原訂晚上10點半起飛，次日早上5點半抵達杜拜國際機場；怎料，因機械維修問題延誤，但由於成田機場宵禁的規定，情況變得更加複雜。

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一名乘客透露，航班於10時35分後推，45分拉回閘口，到了11時，機長突宣布有機械問題須修復，接著45分宣布問題排除，並準備起飛；然而，飛機滑行約10分鐘後停下，並於午夜12點初掉頭，那時機長以英文廣播，稱因跑道維護因素無法起飛，但同時機組人員則以日文表示，是因為成田機場宵禁，航管無法給予起飛許可。

▲▼阿聯酋航空重啟新冠肺炎醫療旅遊保險。（圖／阿聯酋航空）

▲阿聯酋航空去年12月發生過類似事件。（圖／阿聯酋航空）

沒想到，在此後便是一場災難，機上乘客一直到凌晨2點半才獲准下機，但因機場關閉無法退關，導致500名旅客躺在候機室裡，等了16個半小時，飛機才終於起飛。

有網友在PTT分享此案，表示「航空業的基本不就是來自於確實執行規定與程序？實在不懂認為成田機場因為風大，就應該要給自己開方便之門的邏輯，事實也證明規定始終如一，挑戰規定失敗的殷鑑亦不遠矣，這個案例還是已經關門後推了，都滑行到一半超過時間還是被叫回。

網友不禁感嘆，「看到某航董座認為自己被日本人搞，心中不禁啞然失笑，只能說人類從歷史中學到的唯一教訓就是，人類永遠學不到教訓。」最後，他也點出最大問題，直言航空業遭遇失常在所難免，但明知規定在那還想鑽的僥倖心態，才是最可怕的隱患。

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