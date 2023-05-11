三總醫遭病患家屬揍　國民黨團提案修《醫療法》拒絕醫療暴力

▲國民黨團11日記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

三軍總醫院神經外科主治醫師顏尚易8日看診時，因病患家屬要求開立巴氏量表未果，朝顏數度揮拳，儘管多名醫護攔阻，仍導致顏的顏面多處受傷。對此，國民黨立法院黨團今（11日）舉行記者會，除譴責施暴者外，也提出《醫療法》相關修法草案，呼籲民進黨立委共同支持，讓台灣醫護人員免於暴力脅迫的工作環境，同時改善低薪問題，維護工作權益。

國民黨團11日舉行「護理師要照顧! 醫療暴力不容忍！醫療法修法還在等什麼？」記者會，會中書記長謝衣鳯指出，病患家屬毆打醫護人員的情事在台灣各大小醫院層出不窮，根據台灣急診學會針對全急診醫護人員的問卷調查發現，有89%醫師、73%護理師都曾經遭受到威脅，另有37%醫師和36%護理師實際受到暴力行為攻擊。

立委溫玉霞認為，動輒對醫療護理人員暴力相向，有恃無恐原因，在於現行《醫療法》罰責太輕，根本起不了嚇阻作用，因此她提出第24條及第106條修正草案，提高行政罰鍰額度，且特別規定下限5萬元，刑期部分下限為6個月，呼籲民進黨召委能將《醫療法》修正草案排入委員會議程討論，朝野共同努力拒絕醫療暴力。

副書記長洪孟楷也說，沒有任何人，必須容忍任何類型的職場暴力，醫護是遭受職場暴力的高風險人員，唯有盡速修法、提高罰則、落實執行，才能給予醫護人員最基本保障。

國民黨團總召曾銘宗表示，明天是國際護師節，根據各國研究，很多工作可用機器人取代，唯獨護理師是不可能由機器人代替，但國內低薪問題嚴重，許多護理師被其他國家高薪挖角。護理師的年薪在台北市69萬元、新北市64.5萬、宜蘭縣55萬。缺額部分，台北市缺1554人、新北市缺1207人，缺額相當多。

曾銘宗指出，因此，國民黨團呼籲衛福部拿出具體辦法，請拿出配套，研議調整護理師薪資，以及維護其相關權利。