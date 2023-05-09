前悠遊卡董座「點名1設計」是行人地獄：被嚇到撞到很正常

▲他認為想改變現況，就得讓駕駛們多嚐嚐當行人的滋味。（圖／翻攝自臉書／Icheng Liu）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣「行人地獄」惡名昭彰，前悠遊卡董事長劉奕成不禁有感而發，他直指紅磚道上的機車停車位，就是精心設計的地獄，就連穿越馬路到公園散步，對他來說都是件困難的事，最後他更感嘆，「台灣的交通其實是所有用路人的地獄。」

曾任悠遊卡董事長、桃園捷運公司董事長的劉奕成今在臉書發文，大談台灣行人地獄的情況，「台灣的街頭巷尾是不是行人地獄？當然是，交通死傷的數據已經清清楚楚說明了狀況，而且根據交通部公布，2022年行人死亡394人、受傷16757人，死傷人數較前年增加1152人。」

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劉奕成表示，台灣都市中的大路中街小巷，都劃滿了（免費）汽機車停車格，鼓勵用路人方便使用運具；簡單來說，紅磚道上的機車停車位，就是精心設計的地獄，「每位機車騎士都在紅磚道上呼嘯而過，無視行人和腳踏車族，行人被嚇到被撞到是正常的。」

▲全台警方5月起針對路口不禮讓行人大執法，罰則也大幅提升（圖／記者張君豪翻攝）

他認為，最好改變的方法，就是讓汽機車駕駛多嚐嚐當行人的滋味，「知道開車時副駕是老師，前車是笨蛋，而後車是瘋子，路上的行人都不存在。等到下了車自己當行人，就覺得路上運具都是野狼與猛虎，可是開車時駕駛會想到自己是行人嗎？通常不會。」

劉奕成坦言，如果他早起時，會到內湖運動公園走走；然而，對他來說最困難的事，竟是穿越馬路，這讓他不禁感慨，「台灣的交通其實是所有用路人的地獄，要時時刻刻提醒自己，我們都會是行人。要尊重那路上如螻蟻的行人。」