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搭星宇JX803也躺槍！旅客「機場地板躺一排」　24小時崩潰全紀錄

▲搭星宇JX803也躺槍！旅客「機場地板躺一排」　24小時崩潰全紀錄。（圖／SKY提供）

▲旅客們躺地上睡覺。（圖／Sky提供）

記者周亭瑋／採訪報導

星宇航空JX800在成田機場遇怪風延誤，連帶影響到後續的JX801、JX803航班，使得大批乘客被迫在機場過夜。搭乘JX803的旅客Sky就吐露全過程，從卡機上、睡機場到自己出去覓食，他不禁直言「這可能是我搭過眾多航空，處理最糟的一次。」

Sky表示，6日當天他從日本回台灣，原定班機JX803應在下午3時45分登機，怎料在未被告知原因，也沒有地勤解釋的情況下，延後了25分鐘，但直到4時10分，也沒有人員站出來講原因，於是旅客們開始感到不安，就這樣等到5點半左右，才終於有地勤透露，班機JX801的乘客要併入他們搭的這班。

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Sky不禁錯愕直言，並非自己不願體諒，「但我人住台中，飛機Delay，原定的高鐵票坐不到就算了，還有可能連回台中都沒辦法，問星宇地勤為什麼第一時間為什麼不講，她只丟了一句，我有交代下來，地勤沒講我也沒辦法。

▲搭星宇JX803也躺槍！旅客「機場地板躺一排」　24小時崩潰全紀錄。（圖／SKY提供）

▲機上畫面。（圖／Sky提供）

後來直到晚上7時，航空公司連瓶水或食物都未提供，Sky詢問地勤，也只是說抱歉、正在處理，「很多小孩及孕婦只能餓著肚子等，至於為什麼不去機場的商店或餐廳吃飯？因為地勤說，隨時可能登機要我們不能亂跑。」

Sky也向《ETtoday新聞雲》記者透露，被迫滯留機場的過程中真的不好過，也有很多孩子在哭鬧，「我下午3點左右就到成田機場了，一直到在桃園機場下飛機，差不多耗上24小時。」

5月6日

15:00-抵達成田機場

15:45-登機（延後至16:10）／原因未知、旅客開始不安

17:30-地勤透露，JX801乘客併入他們這航班

．登機時間一改再改→從18時、18時30分、到19:30分（期間未說明任何原因）

19:00-未提供食物、水

19:30-登機

20:00-公告要更換組員，要旅客等到半夜11時-12時再飛／空服員表示，要等台灣機師先飛至羽田機場，再搭車過來成田換機師，此時旅客開始暴走

21:30-旅客們卡在飛機上，不飛也不放人下去，星宇有廣播來回費用全退

22:00-Sky提醒空服員，成田有宵禁，請星宇先放大家下飛機，但空服員表示，需跟公司確認同意才能放人下機

▲搭星宇JX803也躺槍！旅客「機場地板躺一排」　24小時崩潰全紀錄。（圖／SKY提供）

▲他睡在73號登機口。（圖／Sky提供）

5月7日

00:00-SKY查成田飛機狀況，班機被取消的狀態，但仍不放人

02:00-廣播說要睡機場，今天飛不了／空服員公告，睡袋在來機場路上，到之前不能下飛機

02:30-分流下飛機／原公告起飛時間早上6時／後來又改口6時才能確定起飛時間

02:45-預定8時出發，但不確定能飛

08:15-確定飛不了（讓部分人搭星宇回台，部分人搭他航回台）

08:30-聽75登機口旅客說，星宇董事長張國煒有來，其他睡73、74的根本不知道（Sky在73登機口）

09:30-至今未給餐水，只能自己出去覓食

12:30-登機

15:30-終於回到台灣

▲搭星宇JX803也躺槍！旅客「機場地板躺一排」　24小時崩潰全紀錄。（圖／SKY提供）

▲他認為，星宇處理的方式很糟。（圖／Sky提供）

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