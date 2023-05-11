三總醫遭家屬暴打！　名醫揭背後辛酸「恨透巴氏量表」

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三總醫遭家屬暴打！　蘇一峰揭背後辛酸「恨透巴氏量表」

記者周亭瑋／綜合報導

內湖三軍總醫院神經外科主治醫師顏尚易，因評估病患狀況，認不符合開立巴氏量表，慘遭病患家屬狂毆怒罵。事件掀起醫界譁然，胸腔科醫師蘇一峰就吐露背後辛酸，更不禁怒喊「很多醫師都恨透這個功德量表！」

暴力影片曝光後，蘇一峰在臉書直言，醫師開巴氏量表，沒有一毛錢可以拿，「沒開要被揍，沒過會被揍，開了出事要被拘提，去你的巴氏量表，很多醫師恨透這個功德量表！」

▲▼ 。（圖／翻攝臉書）

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▲內湖三總神經科主治醫師顏尚醫遭病患揮拳攻擊，怒告施暴者傷害、違反醫療法。（圖／翻攝臉書）

時間拉回8日，52歲的張姓病患家屬要求開立巴氏量表未果，怒氣沖沖地拉扯主治醫師顏尚易，甚至連揮5拳，其中3拳打中被害人，當時在場多名醫護想阻止，卻擋不了盛怒的張男。事後，顏醫師報警提告，張男訊後也被依觸犯傷害、醫療法罪嫌移送士林地檢署偵辦。

▲三總醫遭家屬暴打！　名醫揭背後辛酸「恨透這個功德量表」。（圖／翻攝自臉書／蘇一峰）

▲蘇一峰直言，開巴氏量表無錢可拿，還得承擔被揍的風險。（圖／翻攝自臉書／蘇一峰）

談到巴氏量表，是經由醫療團隊來評估患者日常生活功能的評估量表，透過鑑定了解患者需要給予什麼樣的醫療照顧，同時確認是否符合申請外籍看護的資格，量表分數越低，越表示患者的生活自主能力不足；簡而言之，就是評斷患者的生活能力，用以申請向政府補助及外勞等的證明文件。

對此，網友們也紛紛感嘆，「辛苦惹！感恩醫生」、「真的～太寫實了」、「難為醫生們了」、「醫生不只要修醫學學分，還要修法律學分，還要學空手道柔道」、「家屬為了福利或保險要開診斷書，要求開巴氏量表，不開就要投訴醫生，甚至出現暴力行為，開了請不過也要回來找醫生算帳，真的很奇怪，自己也是醫療人員，贊成送辦不和解」、「很多醫生直接說本院沒有巴氏量表服務」。

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