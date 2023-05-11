工地吊臂砸中捷釀死傷　建商遭桃園市府全面勞檢...結果曝光

▲針對中捷意外，桃園市勞檢處今天對桃市境內興富發建案進行全面勞檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對台中市昨（10）日發生建案吊臂砸中捷運列車等重大意外，桃園市勞檢處今天會同市府建築管理處對興富發的建案進行全面勞檢。勞檢處指出，結果發現其中有工地未設圍籬，已違反職業安全衛生法規定，桃檢處將裁處10萬元至30萬元，並予以部分停工處分；另一件建案是屬於丁類危險性工作場所，屬職業安全衛生署北區職業安全衛生中心權責，現場稽查時亦有發現重大缺失，後續將移送北區職業安全衛生中心裁處。

桃園市勞檢處表示，為防止類似災害發生，桃市勞檢處檢視該建商在桃園轄區內的10件建案，其中7件已開始施工，2件僅有放樣未有進場施工，剩餘一件已取得使用執照，現場尚未施工。今天上午會同市府建管處稽查，其缺失包括有墜落、物體飛落、感電有使勞工發生危害之虞未有相關防護措施，桃檢處將針對剩餘建案進行全面檢查，並以嚴查重罰方式，責令興富發集團務必恪遵法令，保障工程安全。

▲桃園市勞檢處今天針對桃市境內興富發建案與捷運沿線建案進行全面勞檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃檢處進行監督檢查過程中，發現一處未在列管名單內工程正使用移動式重型起重機具從事吊掛作業，其起重機作業範圍下方地盤軟弱，事業單位卻未於起重機下方鋪設具有充分強度與足夠面積的圍籬，以防止起重機具翻倒，恐有危害捷運行駛安全，已勒令立即停工並處以3萬元至30萬元罰鍰。

桃檢處呼籲各事業單位務必嚴守法令規定，如因未依規定辦理致發生重大職業災害時，將予以嚴處並移送桃園地檢署究責，另起重機駕駛如有過失者，亦將逕送法辦。