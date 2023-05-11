台女返台IPad Pro遺失在越南　航警、長榮航跨海尋獲物歸原主

▲黃姓女子本月初自越南搭乘長榮航空班機返台，落地後才驚覺隨身之IPad Pro平板電腦忘在越南，經航警局、航空公司協助下，翌日順利空運回台。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

本國籍黃姓女子5月2日自越南搭乘長榮航空返台，落地後驚覺隨身攜帶之12吋iPad Pro平板電腦尋不著，懷疑可能在越南峴港海關出境安檢時遺失，黃女緊急向航警局求助協尋。航警局安檢大隊立即聯繫長榮航空越南分公司，確認有拾獲遺失之平板電腦，翌日以空運方式運回台灣物歸原主，黃女事後對航警局、長榮航空表達感謝之意，也對兩方優質服務推崇不已。

航警局指出，黃姓女子於5月2日下午2時許搭乘長榮航空BR384班機自越南返回桃園國際機場，出境時遍尋不著隨身攜帶之12吋iPad Pro平板電腦，黃女直覺可能在越南峴港海關出境安檢時遺失，緊急向航警局安檢大隊求助。

▲黃姓女子失而復得遺失在越南的平板電腦，對航警局、航空公司協助心存感激。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局聯繫長榮航空桃園機場辦事處幫忙越洋聯繫，長榮航空越南分公司於5月3日早上在峴港海關確認有旅客拾獲黄女遺失之iPad Pro平板電腦，辦妥相關手續後，協助空運至長榮航空台灣行李組，順利物歸原主。

黃女領回iPad Pro平板電腦後欣喜萬分，她說，平板電腦內存有許多重要資料，能在翌日遠渡重洋從越南被尋回，真的不敢相信。黃女對航警局、長榮航空、越南海關專業優質服務相當推崇感謝。