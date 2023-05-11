　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

包商吊臂有效期滿又核准　台中市議員：勞動部應說清楚

▲▼包商的吊臂有效期已滿卻又核准，台中議員黃健豪要求勞動部應說清楚。（圖／台中議員黃健豪臉書，下同）

▲包商的吊臂有效期已滿卻又核准，台中議員黃健豪要求勞動部應說清楚。（圖／台中議員黃健豪臉書，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中捷運因為新建大樓的包商吊臂斷落，造成行進中的列車撞上導致1死10傷，台中市立委第五選區、市議員黃健豪認為，這個建案的吊臂屬於丁類危險性工作場所，勞動部負有檢查督導責任，但吊臂製造日是2012年，有效日期早在2021年就到期，但勞動部卻在2022年10月31日又核發合格證，讓過期吊臂再展延是業界慣例，還是有其它壓力？勞動部必須說清楚，講明白。

▲▼包商的吊臂有效期已滿卻又核准，台中議員黃健豪要求勞動部應說清楚。（圖／台中議員黃健豪臉書，下同）

黃健豪說，台中興富發建案吊臂斷落，造成1死10傷的意外，除了讓人關注台灣的工安品質，竟然又再次變成政治攻防，有人說台中市政府罰太少，有人開始抓董事會成員的政治立場，有人開始鎖定政治獻金，但目前最重要的是究責。

依據建築法，這次建案的意外事故，主管機關之一是台中市政府，所以市府開罰依據是建築法的63、65、68條，再依據89條裁罰，除了勒令停工外，並各處承造人、監造人或拆除人6千元以上、3萬元以下罰鍰，市府從嚴認定，至少共開罰81萬。

再來談吊臂撞列車的責任，吊臂從天而降，捷運卻依然照常發車，隨車人員和站長在列車關門啟動前的18秒，為什麼沒發覺吊臂，讓車子還是撞上去？另外，中捷基層人員的高流動性和訓練，是不是產生落差？這都是交通局和捷運公司要好好檢討的事項。

最後是建案的吊臂問題，吊臂在這個建案，屬於丁類危險性工作廠所，吊臂製造日是2012年，有效日期早到2021年就到期，但勞動部卻過了10個月後，在2022年10月31日又核發合格證，讓過期吊臂再展延，勞動部應究責說明，當時是如何通過的，是業界慣例，還是有其它壓力？

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
助總被拔！　台南Josh唸兄弟聲明「這句笑出來」：太屁了啦
3歲女童靈堂曝！枉死路口母重傷　交通部長道歉口信帶到了
中捷慘劇後30小時　吊塔女董發聲
快訊／超近視角曝！吊臂重砸...中捷撞上「劇烈抖動」　2義交
快訊／「戰神」艾佛森的唯一偶像是他！
快訊／女學生染H1N2v　3人遭匡列
陳致中入監服刑　第一餐菜色曝光
快訊／郭台銘今晚現身台中！郭家軍湧入　80輛遊覽車停滿滿
快訊／「戰神」艾佛森現身！　高喊想吃蝦仁炒飯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南3歲女童靈堂曝！枉死路口母重傷　交通部長道歉口信帶到了

快訊／台南鹽水小貨車突起無名火　車成廢鐵...後載冰箱也燒毀

快訊／超近視角曝！吊臂重砸...中捷撞上「劇烈抖動」　2義交逃命

陳致中高雄第二監獄服刑　第一餐菜色曝光

獨／「林口王」獵地踢鐵板！噴4千萬蓋房失敗...全因這對兄弟

阻止數位身分證上路！告內政部敗訴有笑點：換發計畫已停擺

包商吊臂有效期滿又核准　台中市議員：勞動部應說清楚

熱心片！夜市休旅車撞機車　騎士撞飛落地狠滑3m...攤商狂奔救人

台女返台IPad Pro遺失在越南　航警、長榮航跨海尋獲物歸原主

快訊／吊臂砸中捷害1死10傷！4工程人員涉3罪...50萬至20萬交保

高空吊臂墜落貫穿中捷　1人當場死亡多人送醫

超狂！陸男用麻將求婚　女友感動落淚又笑出聲

外籍師目睹吊臂掉落瞬間　「不懂為何列車還繼續開」

北漂圓星夢！　八點檔夯劇臨演月花7500元寄生網咖

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

「吊臂砸中捷」乘客拍慘況　回憶經過喊：手都在發抖

《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了

楊丞琳被笑「跳舞表情猙獰」　首度反擊：你們是外行人！

吊臂掉落畫面曝光！　30層樓高墜落再「砸中車廂」釀1死(更)

小甜甜直播否認虐狗　爆哭求前夫：放過我！

台南3歲女童靈堂曝！枉死路口母重傷　交通部長道歉口信帶到了

快訊／台南鹽水小貨車突起無名火　車成廢鐵...後載冰箱也燒毀

快訊／超近視角曝！吊臂重砸...中捷撞上「劇烈抖動」　2義交逃命

陳致中高雄第二監獄服刑　第一餐菜色曝光

獨／「林口王」獵地踢鐵板！噴4千萬蓋房失敗...全因這對兄弟

阻止數位身分證上路！告內政部敗訴有笑點：換發計畫已停擺

包商吊臂有效期滿又核准　台中市議員：勞動部應說清楚

熱心片！夜市休旅車撞機車　騎士撞飛落地狠滑3m...攤商狂奔救人

台女返台IPad Pro遺失在越南　航警、長榮航跨海尋獲物歸原主

快訊／吊臂砸中捷害1死10傷！4工程人員涉3罪...50萬至20萬交保

「6飲食習慣」很傷皮膚！營養師：愛吃白飯白麵臉垮又黃

彭政閔接掌兄弟兵符　黃泰龍誇善於溝通：親民路線

新聞有價！4綠委提立法一次看　范雲、林宜瑾版明拚付委

陳家欽組「台灣警政發展協會」今上線！　助侯友宜號召警界支持意味濃

女兒睡前看手機　何妤玟氣炸飆罵！回家自責深夜吐心聲：放過自己

台南3歲女童靈堂曝！枉死路口母重傷　交通部長道歉口信帶到了

快訊／誰是「戰神接班人」？　艾佛森：沒有任何人能取代我

綠助攻？大誇侯友宜「性格像李登輝、體格像鄧小平」　最後還送這句話

助總季中被拔！　台南Josh唸兄弟聲明「這句笑出來」：太屁了啦

快訊／台南鹽水小貨車突起無名火　車成廢鐵...後載冰箱也燒毀

女輔導長SWAG首播創紀錄　26秒裸片吐心情：繼續加油

社會熱門新聞

桃園驚傳虐嬰！護理師猛搥病童嗆死白目

中捷公布「車廂內部監視器」！撞擊瞬間粉塵狂炸

媳婦「嘴對嘴」安慰公公！綠夫怒告父親

即／新北行刑式槍決！24歲男「後腦被轟出大洞」

國道自動駕駛還講電話　撞緩撞車變廢鐵

關鍵13秒煞不住　中捷曝：隨車員情緒激動

中捷保全「舉手攔不住」　隨車員錯過煞停時機

四海幫前幫主「弟哥」辭世　享壽69歲

中捷吊臂重擊塔吊女王！宇球國際背景曝光

7寶媽「3孩自學」遭質疑　教育局調查結果曝

林淑雅中捷遇難亡　媽哭癱：乖巧女兒走了

陳致中「理平頭現身」報到入監　

搭捷運遇死劫！林淑雅5家人接噩耗痛心趕台中認屍

林淑雅命喪中捷　家屬淚返月台招魂

更多熱門

相關新聞

4校補強經費林靜儀爭取？教育局打臉：中市府自籌

4校補強經費林靜儀爭取？教育局打臉：中市府自籌

台中市議員黃健豪昨（10）日在議會教育文化業務質詢中提問，有關立委林靜儀稱自己為5所學校爭取2億300萬元整建經費，全部都是由教育部出資，而非市政府，他問教育局「對其中4校經費教部補助多少？」對此，教育局長蔣偉民表示，全數由市府自籌，中央補助為0，因此黃健豪痛批林靜儀公然在臉書「割稻尾」。

即／吊臂砸中捷1死10傷！4工程人員50至20萬交保

即／吊臂砸中捷1死10傷！4工程人員50至20萬交保

獨／吊臂刺穿中捷　包商工人站10米高無防護再挨罰30萬

獨／吊臂刺穿中捷　包商工人站10米高無防護再挨罰30萬

中捷意外太驚悚　黃捷點名高捷全面預防

中捷意外太驚悚　黃捷點名高捷全面預防

董座「請全場鼓掌」遭抨擊　中捷澄清道歉

董座「請全場鼓掌」遭抨擊　中捷澄清道歉

關鍵字：

中捷意外吊臂興富發黃健豪

讀者迴響

熱門新聞

開獎！Mr.Beast公布10位30萬得主

謝忻、小甜甜開撕！

小甜甜閨蜜正式決裂！謝忻深夜火大開撕

她不進中捷車廂！鄉民大讚：有危機意識

「媽媽部落客」輕生離世享年47歲

桃園驚傳虐嬰！護理師猛搥病童嗆死白目

中捷公布「車廂內部監視器」！撞擊瞬間粉塵狂炸

媳婦「嘴對嘴」安慰公公！綠夫怒告父親

「超強運4生肖」5月下旬旺到爆！

二伯說話蔡波能都回「蛤！」　就醫才知「失聰危機」動手術

《全明星》女星「陽台激吻撫摸」

花旗8／12停止信用卡扣款！　一文看懂277萬卡友、服務喊卡時間

《全明星》艾薇認愛吳霏！

即／新北行刑式槍決！24歲男「後腦被轟出大洞」

國道自動駕駛還講電話　撞緩撞車變廢鐵

更多

最夯影音

更多
高空吊臂墜落貫穿中捷　1人當場死亡多人送醫

高空吊臂墜落貫穿中捷　1人當場死亡多人送醫
超狂！陸男用麻將求婚　女友感動落淚又笑出聲

超狂！陸男用麻將求婚　女友感動落淚又笑出聲

外籍師目睹吊臂掉落瞬間　「不懂為何列車還繼續開」

外籍師目睹吊臂掉落瞬間　「不懂為何列車還繼續開」

北漂圓星夢！　八點檔夯劇臨演月花7500元寄生網咖

北漂圓星夢！　八點檔夯劇臨演月花7500元寄生網咖

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面