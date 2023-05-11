包商吊臂有效期滿又核准　台中市議員：勞動部應說清楚

▲包商的吊臂有效期已滿卻又核准，台中議員黃健豪要求勞動部應說清楚。（圖／台中議員黃健豪臉書，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中捷運因為新建大樓的包商吊臂斷落，造成行進中的列車撞上導致1死10傷，台中市立委第五選區、市議員黃健豪認為，這個建案的吊臂屬於丁類危險性工作場所，勞動部負有檢查督導責任，但吊臂製造日是2012年，有效日期早在2021年就到期，但勞動部卻在2022年10月31日又核發合格證，讓過期吊臂再展延是業界慣例，還是有其它壓力？勞動部必須說清楚，講明白。

黃健豪說，台中興富發建案吊臂斷落，造成1死10傷的意外，除了讓人關注台灣的工安品質，竟然又再次變成政治攻防，有人說台中市政府罰太少，有人開始抓董事會成員的政治立場，有人開始鎖定政治獻金，但目前最重要的是究責。

依據建築法，這次建案的意外事故，主管機關之一是台中市政府，所以市府開罰依據是建築法的63、65、68條，再依據89條裁罰，除了勒令停工外，並各處承造人、監造人或拆除人6千元以上、3萬元以下罰鍰，市府從嚴認定，至少共開罰81萬。

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再來談吊臂撞列車的責任，吊臂從天而降，捷運卻依然照常發車，隨車人員和站長在列車關門啟動前的18秒，為什麼沒發覺吊臂，讓車子還是撞上去？另外，中捷基層人員的高流動性和訓練，是不是產生落差？這都是交通局和捷運公司要好好檢討的事項。

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最後是建案的吊臂問題，吊臂在這個建案，屬於丁類危險性工作廠所，吊臂製造日是2012年，有效日期早到2021年就到期，但勞動部卻過了10個月後，在2022年10月31日又核發合格證，讓過期吊臂再展延，勞動部應究責說明，當時是如何通過的，是業界慣例，還是有其它壓力？