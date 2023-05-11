桃醫傳虐嬰還罵「死白目」　市府衛生局介入調查...情節重大可停業

▲臉書《爆料公社》有網友貼文桃園某醫院護理人員痛打生病嬰兒，還痛罵嬰兒「死白目！」引發網友一片撻伐。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

記者沈繼昌／桃園報導

臉書《爆料公社》昨（10）日有網友貼文桃園市某醫院1名護理人員在照護嬰兒時，因不明原因竟動手爆打嬰兒，口中還痛罵「死白目！那麼愛住院通報社工啦」引發網友一片撻伐！醫院昨晚指出，已著手調查，護理師行為確屬不當，已立即依兒童及少年保護通報規定，該名護理師與護理長皆立即調離原單位，護理長降為非主管職靜候調查，並移送考績會議處。衛生局表示，已著手調查，如有不當對待情節，將依護理人員法進行停業處分，情節重大者，得廢執業執照，若涉及刑事責任者，將移送檢察機關依法辦理。

針對臉書《爆料公社》網友貼文內容，網友認為，護理師毆打生病嬰兒，現場不僅無人制止，甚至還疑似傳出其他護理師的訕笑聲，網友貼出虐嬰影片後，引起大批網友留言痛斥：「做媽的看了心都很痛！生病的寶寶會哭鬧很正常，怎忍心下重手」、「這個護理師要肉搜出來，太可惡了，這樣打小小孩，看了生氣到睡不著」、「天啊！實在很心疼，換人打她看會怎樣」、「嬰兒不舒服就是只能用哭鬧來反應！沒有愛心耐心當什麼護理人員！真的很殘忍」、「每個孩子都是父母心中的寶，寶寶生出來不得已送加護，還要受這樣的折磨，你打得下去？」

▲臉書《爆料公社》有網友貼文桃園某醫院護理人員痛打生病嬰兒案，醫院副院長王俊傑說明院方處理過程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園醫院副院長王俊傑回應，醫院昨日下午5時許獲知此訊息後，立即展開調查，該名護理師的行為確屬不當，經過初步調查，該名護理師表示沒有要打小孩，而是一時情緒控制不佳拍打病床的床墊，事後已深感悔意。院方知悉此狀況後，已立即依兒童及少年保護通報規定，逕行通報主管機關；該名護理師與護理長皆立即調離該單位，護理長降為非主管職靜候調查，移送考績會議處，院方對於發生如此事件，深感抱歉，並會檢討改進。

桃園市衛生局強調，本案關於涉及護理人員法部分，衛生局已著手調查，如有不當對待情節，將依護理人員法第35條，處1個月以上1年以下之停業處分，其情節重大者，得廢止其執業執照；其涉及刑事責任者，並應移送該管檢察機關依法辦理。