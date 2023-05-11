台七乙線衝邊溝「卡好卡滿」　21歲女痛苦哀號！鋸開車體獲救

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓女騎士昨（10）日下午騎乘機車從大溪往復興方向行駛，行經台七乙線9.6K處彎道時，突然失控衝向路肩，人車卡在邊溝上無法動彈，由於林女左腿被卡住動彈不得，還有大面積擦挫傷痕，林女痛得哇哇叫，同行友人趕忙報警求助；大溪警消到場後以破壞器材切割車體，才順利將林女拉出解圍，後續送醫治療幸未釀成更嚴重傷勢。

▲林姓女騎士昨天下午騎乘普通重型機車行經台七乙線大溪段，過彎時疑似超速過開，人車摔入邊溝動彈不得。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲女騎士卡邊溝，警消破壞車體救援。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警方指出，21歲的林姓女子昨天下午騎乘白牌重機，行經台七乙線大溪段9.6K處彎道時，疑似車速過快失控撞向邊溝，整輛機車牢牢被卡在邊溝上，林女無法動彈，由於穿短褲且左腿被卡在鍊條卡在鍊條與輪圈間無法動彈，左腿處有大面積擦挫傷，當場痛得哇哇大叫。

▲桃園市林姓女騎士昨天下午騎機車行經台七乙線大溪段，疑似車速過快失控衝入邊溝，警消救援中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警消到場後，消防人員先以油壓撐開器騰開，再以切割器破壞重機鍊條後，慢慢讓林女左腿部分脫困，經救護人員檢傷包紮與清洗傷口，後續則由復興消防分隊救護車送往國軍桃園總醫院治療，所幸僅有皮肉傷，並無生命危險。

大溪警方呼籲，大溪復興轄區台7乙山區道路彎道多，汽機車駕駛人應隨時注意前方路況，行經彎道務必減速慢行，以避免發生交通事故。