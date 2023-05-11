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【廣編】致敬普立茲建築　台中綠美圖旁白系寓邸絕美登場

▲▼台中,綠美圖,遠雄藝舍,普立茲,房產。（圖／業者提供）

▲台中綠美圖為全台首座結合美術館、圖書館的藝文場域。

圖、文／遠雄提供

又一普立茲克等級建築即將在台落成！位於台中水湳經貿園區的的綠美圖，由建築大師妹島和世操刀，全台首見結合美術館、圖書館雙館藝術、文學場域，預計2025年完工，距離綠美圖僅5分鐘車程的「遠雄藝舍」，致敬綠美圖，1%稀有純住地段打造森林中的住宅，兩幢白系藝術建築，預計明年底完工，搶先卡位綠美圖低密度開闊、綠意相伴的藝術人文特區。

台中將迎來國際級大師藝文場館，結合美術、圖書館的台中「綠美圖」，未來將與國家歌劇院並列台中最指標性藝文建築。不只是建築用心，亦須能周邊區域環境等質連結，「遠雄藝舍」雙角地完美基地條件，地段位於廣明段之創研二，是僅占1%之純住宅用地，單純幽靜，稀有性難以超越，且一路之隔12期重劃區低密度開發區，同樣富有機能跟生活品質，且更鄰近西苑高中、逢甲大學，堪稱水湳「學研之心」人文氣息濃厚。

「遠雄藝舍」細部規劃更是為自住客打造高水準隱私住宅，單層5併雙電梯，低梯戶比，上下班不著急，29～45坪2～3房產品，29坪2房設計雙衛浴，45坪3房，大面積開窗，公領域客廳最大4.8米面寬，可彈性規劃利用，目前成交行情6字頭，主流產品設計自住舒適，未來轉手市場接受度高增值空間大。

了解更多：https://www.fgrealty.tw/4xjub8
諮詢專線：0800-502-555

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