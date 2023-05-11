髒話飆罵環保局女秘書6分鐘　立委林宜瑾胞弟閃辭台南市黨部評召

▲王姓女秘書無故被林昱仲飆罵6分多鐘，十分氣憤之下，在其個人臉書發表「不自殺聲明」並公開此事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民主進步黨台南市黨部評委召集人林昱仲，因被爆為人事問題，涉嫌酒後打電話給台南市環保局王姓女秘書以髒話飆罵6分多鐘，11日中午至民進黨台南市黨部發表聲明，辭去評委召集人，並為個人修養不足，造成社會紛擾向社會大眾致歉。

民進黨市黨部指出，主委潘新傳予以慰留，但林昱仲辭意甚堅。林昱仲表示，因個人因素造成他人不快，更引起社會紛擾，連帶導致民主進步黨聲譽受損，內心深感不安。林昱仲說，在這次事件中發現自己仍有許多需要學習、改進之處，更沒有立場去評議其他同志，所以決定辭去評委召集人，以示負責。

主委潘新傳表示，人非聖賢孰能無過，重點在於知錯能改並且不要再犯，也期盼各位同仁能戰戰兢兢，認真為市民服務，勿忘民主進步黨的社會責任。

據了解，民進黨籍立委林宜瑾的胞弟林昱仲，被爆疑不滿莊姓女子調職人事案遲未有音訊，5月9日上午11時30分左右，他被控涉嫌以Line打給局長室王姓女秘書，以髒話飆罵長達6分多鐘。

王姓女秘書憤而在臉書怒嗆，「莫名奇妙被飆罵6分多鐘髒話，事後說賴被盜用了，裝無辜沒事，因是賴系子弟兵，有立委姊姊可撐腰？就可以這麼欺侮人嗎？」

▲林昱仲向當事人表示不記得有打電話給對方。

立委林宜瑾的胞弟林昱仲目前是台南市1所區域級以上醫院公關主任，同時也是民進黨全國黨代表，傳為賴系子弟兵，林男被爆疑因替環保局擔任約僱人員的莊姓女子，爭取調進局長室擔任秘書，此一人事異動案遲未有消息，王姓女秘書無故被林男飆罵6分多鐘，氣憤之下在其個人臉書發表「不自殺聲明」並公開此事，惟當晚林男即打電話向王姓女秘書道歉，王姓女秘書隨後撤文，並在臉書貼文：「就算誤會一場」，但特別註記「酒後不打電話」。

王姓女秘書在臉書稱：「畢竟我人單力薄，我一個女人家被一再的嗆要輸贏，又沒辦法報案，我是真的會害怕！莫名奇妙被飆罵6分多鐘的髒話，事後就說賴被盜用了，裝無辜沒事，因為是賴系子弟兵，有立委姊姊可撐腰？就可以這麼欺侮人嗎？去年也是到業務單位咆哮整個辦公室的人，把主管罵到狗血淋頭，後因要調查送辦才買包子去道歉。縣市合併時開公務車酒駕肇事，不但沒事下莊，新聞全押下，還被安排到大醫院領乾薪，每天醉醺醺上班，在辦公事對女同事言語霸凌等，大家都只能忍了！」，王姓女秘書更特別註明，「想好好過日子，只想不委曲、不被欺侮」。

針對此事，林男回應表示，因前一晚喝酒，有沒有打電話他真的記不得了，因他有通話完刪除通話紀錄的習慣，所以電話中沒有通話紀錄，才認為自己沒有打這電話，林男強調已向王姓女秘書致歉，這事是他個人行為，與其姊無關，其姊姊沒有介入此事，也沒向王姓女秘書道歉。