陳致中今15：30入監！ 「再度回首會更強大」

▲民進黨高雄市議員陳致中。（資料照／記者吳銘峯攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨高雄市議員陳致中涉及南港展覽館弊案，11日下午3點30分將到高雄地檢署報到，預計於燕巢監獄服刑。對於入監，陳致中說，生命不是等待暴風雨遠離的過程，而是學習在雨中翩舞，「當我們再度回首，我們會帶著微笑，也會更強大。」

前總統陳水扁家族卸任後遭檢調追查多項弊案，其中最受矚目的「國務機要費案」，因《會計法》修正除罪化，所涉國務機要費案都已被改判免訴，但仍有南港展覽館、龍潭購地等弊案，讓陳水扁被判刑20年、妻子吳淑珍也被判刑17年6月定讞，但兩人目前都因身體因素未受到刑罰。

其中，南港展覽館弊案中，吳淑珍收受力麒建設董事長郭銓慶行賄約9千萬元後，透過陳致中、媳婦黃睿靚的海外帳戶洗錢隱匿，陳致中因而被依洗錢罪判刑1年、併科罰金150萬元、沒收犯罪所得美金816萬9015.3元；陳致中的妻子黃睿靚洗錢罪判刑10月、併科罰金150萬元，但宣告緩刑4年，需支付公庫100萬元。

陳致中表示，再多的不捨，還是要跟大家說聲再見，感謝大家的愛與溫暖，讓他知道前面的路一點都不孤單，千磨萬擊還堅勁，任爾東西南北風！栽培提攜，恩義永銘，千言萬語，平安珍重！再度回首，會帶著微笑，也會更強大。