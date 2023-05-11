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社會 社會焦點 保障人權

中捷罹難者是多年夥伴　立委伍麗華：原住民族永遠紀念她

記者呂晏慈／台北報導

台中捷運豐樂公園站附近10日中午發生建案塔吊工程車吊臂掉落砸中捷運車廂事件，釀1死9傷，死者是52歲靜宜大學法律系助理教授林淑雅。對此，與林長年熟識的原住民族立委伍麗華哀嘆，林淑雅與弱勢站在一起，親身推動設立原住民專班、創立賽德克學程，當年主筆原轉會《致習近平先生書》感動許多人，仍堅持「大家一起寫的」，「除了心中無限悲傷難以平復，我實在不知道該說什麼」，原住民族會永遠紀念、想念這位夥伴。

靜宜大學法律系助理教授林淑雅（圖／翻攝自YouTube／總統府原轉會）

▲靜宜大學法律系助理教授林淑雅。（圖／翻攝自YouTube／總統府原轉會）

伍麗華昨天深夜透過臉書發文哀悼，「悲傷、悲傷、實在太悲傷，在立法院區忙碌了一整天，直到剛剛我才知道失去了一位善良、聰明、有正義感的好朋友：林淑雅教授，我不知道該怎麼形容內心的失落，她真的很特別，是一位難得的好人」。

伍麗華表示，林淑雅來自很好的家庭，卻選擇跟弱勢站在一起，自己最早是在新境界智庫認識林淑雅，她是讀法律的，在靜宜大學法律系教書，又聽說她是做國際特赦組織的，自己心生崇拜，兩人常常坐隔壁，每次報告「原住民族學校」，她都有好多好多的回饋，展現極大興趣。

伍麗華回憶，果然，林淑雅推動設立了靜宜大學法律學士學位學程原住民專班，又和賽德克民族議會創立了靜宜大學賽德克學程，持續朝向「國立賽德克族大學」的目標邁進。

伍麗華談及，2018年，自己以魯凱民族議會推舉的身分進入原轉會，致力於人權關懷的林淑雅也在；2019年的新年談話，中國國家主席習近平發表《告台灣同胞書》，「不放棄武力統一」的非和平宣告，引發台灣輿論的反彈，當時，原轉會的委員們，決定以一篇《致習近平先生書》來回應中國，這篇文章在當時引發熱烈迴響，這篇堪當傳世經典的佳作，主筆就是「林淑雅」，雖然自己也提供了一些意見，但林淑雅的好文采，讓整篇論述豐隆植入人心、感動許多人，大受好評，但她堅持不要告訴別人是她主筆，她說「就是大家一起寫的」。

伍麗華表示，林淑雅小自己兩歲，卻常常鼓勵自己，看到自己的臉書，不會在底下留言，會截圖傳Line肯定自己，聽到外面說自己什麼，也會傳Line提醒。

「有一個女孩，有正義感，有理想性，謙沖自牧、虛懷若谷，待人處事謙虛退讓不與人爭，她還有好多想幫原住民族完成的事，今天因『中捷事故』嘎然而止，除了心中無限悲傷難以平復，我實在不知道該說什麼」，伍麗華表示，願林淑雅安息，林淑雅的家人節哀，原住民族會永遠紀念、想念她這位夥伴。

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