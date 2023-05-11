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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜稱掌握新北廢棄物流向　民進黨再曝「3大謊言」

▲▼侯友宜稱掌握新北廢棄物流向 民進黨踢爆侯三大謊言。（圖／民進黨提供）

▲民進黨今天第二度開記者會質疑新北垃圾問題。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

翻轉五股垃圾山是新北市長侯友宜指標政績之一，民進黨質疑反而造成廢棄物倒全台，侯10日在市議會備詢時否認指控，環保局長程大維強調業者的流向、場地、車輛等都有控管，且有跨縣市合作稽查。對此，民進黨11日再度舉行記者會，質疑侯聲稱新北市有40幾家合法處理業者，實際上完全合法只有4家，多數業者不需依《廢棄物清理法》向中央申報，只靠偶爾查緝能掌握流向？

民進黨發言人林楚茵、立法委員洪申翰、新北市議員陳乃瑜今天上午舉行記者會，踢爆侯友宜3大謊言，揭開侯無能處理廢棄物，造成廢棄物全台亂竄的事實，也痛批侯「廢話無法掩飾無能，謊話無法處理廢棄物」，要求侯誠實面對，不要避重就輕，讓全台灣看新北市的笑話。

洪申翰會中引用數據指出，侯友宜聲稱新北市有40幾家合法處理業者，但到目前為止，完全合法的處理業者只有4家，另外的40幾家是拖延方式的暫時身分，都不是合法。他痛批，「新北市是廢棄土產出的最大縣市，也是全台唯一沒有自治條例的縣市」，侯友宜還推卸責任的說，法條已經送到議會，「那我就問新北市議會是國民黨多數還是非國民黨多數？為什麼十多年都沒有通過？」這就突顯侯無能，導致新北市無法可管，侯根本無心市政，只會睜眼說瞎話。

陳乃瑜說，第二個謊言就是，侯友宜根本無法掌握垃圾流向，有許多的廢棄物往中南部農田亂竄，難道這些垃圾都是自己長出來的嗎？還是侯又想推給別縣市？最根本的原因，就是因為這40多家業者多不是完全合法的業者，不需要依《廢棄物清理法》向中央申報，只是依靠偶爾查緝，真的能夠完全掌握流向嗎？

陳乃瑜，第三個謊言是，新北市根本無法處理每年150萬公噸量能，根據媒體報導，連新北市業者自己都坦言，就算40多家業者全都合法，恐怕都無法消化新北市的營建垃圾，新北市就是無法消化自己的廢棄物，才會丟到中南部的農田，呼籲侯友宜正視廢棄物處理問題，不要避重就輕。

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